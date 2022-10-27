Любопытные тенденции в поведении нарвалов, “морских единорогов”, млекопитающих, которые совершают ежегодную миграцию

Любопытные данные получены учёными Виндзорского Университета (провинция Онтарио).

Нарвалы – обитатели вод Северного ледовитого океана, единственные животные в своём роде, хотя внешне, да и повадкам, напоминающие китов. Взрослый нарвал достигает длины до шести метров (не считая “рога”, за который животное и прозвано “морским единорогом”), хотя сегодня таких больших и не встретишь, скорее трёх-четырёхметровые особи встречаются.

У нарвалов, как у любых уважающих себя представителей животного мира, есть сезонная миграция – осенью они мигрируют на юг, а весной возвращаются в любимые холодные воды.

Учёные постоянно следят за нарвалами, хорошо знакомы с их повадками, образом жизни, рационом и прочими деталями.

И вот, что выяснилось в последние годы:

С 1917 года учёные канадского Виндзорского университета (этот ВУЗ расположен в городе Виндзор, провинция Онтарио) ведут наблюдение за миграцией нарвалов. Благодаря датчикам движения, закреплённом на теле, удалось составить достаточно точные схемы их передвижения, установить даты начала и завершения миграции, определить конечные пункты маршрута.

И при анализе данных выяснилась любопытная деталь. Каждые несколько лет (период от пяти до десяти лет), даты начала движения нарвалов на юг или на север сдвигаются примерно на десять суток – миграция на юг начинается всё позже, а возвращение на север – всё раньше. Иначе говоря, если в конце прошлго века каждый год “морские единороги” собирались в стада и шли на юг, скажем, 30 октября, а возвращались 30 марта, то к 2005 году они стали уходить на юг 10 ноября, а возвращаться 20 марта. И такая картина прослеживается до сего дня. График не меняется, из года в год картина одинакова: За последние почти двадцать пять лет сроки начала движения значительно изменились.

У учёных пока есть лишь одно пояснение, которое отвечает на все вопросы: – миграция начинается позже, потому что воды становятся более холодными тоже позже, а значит и пища для нарвалов не исчезает рано. Так же проходит и обратный процесс – воды теплеют раньше, среда обитания становится благоприятной быстрее.

Это установленный факт, а не гипотеза. Но, конечно, этот факт не позволяет сделать вывод о том, идёт ли речь о серьёзных климатических изменениях или же о сезонном регулярном потеплении климата, которое сменится похолоданием, как обычно и случалось в истории планеты.

Интересно было бы посмотреть, что происходит с датами сезонной миграции у других млекопитающих моря, у птиц и у прочих животных.