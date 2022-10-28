Бесплатное водное такси на Южный берег – новый способ борьбы с транспортным коллапсом

Надеемся, что зима в этом году не будет спешить.

Открытие ветки REM на Южный берег откладывается до весны, а половина туннеля Лафонтен закрывается на ремонт.

В предвкушении транспортного кошмара Региональное столичное транспортное управление – Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) – объявило в среду, что маршрут, соединяющий Бушервиль и парк Promenade Bellerive, будет работать как минимум до 13 ноября. Управление также снизило цены на билеты до 0 долларов, чтобы помочь пассажирам и сократить трафик. В организации надеются, что погода позволит корабликам курсировать и после обозначенной даты.

АRTM признала пилотный проект с водными челноками успешным и планирует возобновить его летом 2023 года.

В период с 4 июня по 16 октября было совершено более 246 600 поездок по шести маршрутам, соединяющим Старый порт Монреаля и остров Сент-Элен с Лонгёем, Старый порт и Бушервиль и Старый порт с Пуэнт-о-Трембл.

Данные пилотного проекта показывают, что более 97% опрошенных пользователей заявили, что они довольно или очень довольны поездками на корабликах.