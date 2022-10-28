Ужас под Монреалем: безумная женщина гуляла по школе с ножом

Хорошо хоть не стреляют как в американских школах.

Жители пригорода Монреаля Терребона в шоке после того, как в начальную школу Jean-De La Fontaine ворвалась молодая женщина с ножом.

Инцидент произошел в понедельник утром. Мгновенно прибывшая на место полиция сообщила, что “19-летняя обвиняемая намеревалась напасть на конкретного работника школы. Однако она была остановлена другим работником, увидевшим нож. Затем он же приказал женщине покинуть школу”.

Сначала показалось, что она отказалась от своих коварных планов и быстро покинула территорию учебного заведения. Однако оказавшись на улице, она со злости порезала шины у стоящих около учебного заведения автомобилей.

Тем не менее самое главное, что ни дети, ни сотрудники школы не пострадали.

Во вторник преступница предстала перед судом по обвинению в покушении на убийство, хранении оружия и причинении вреда.

Полиция Терребона также напоминает, что жители могут конфиденциально жаловаться о преступной деятельности в полицию по телефону 450-471-4121 или в отдел по борьбе с преступностью по телефону 1-800-711-1800.