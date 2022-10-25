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Общество Дети, семья В американской школе снова стрельба: убиты учитель и ученица

В американской школе снова стрельба: убиты учитель и ученица

Olga Fedak Окт 25, 2022 Дети, семья, Криминал, Новости Америки, Образование, Общество, Происшествия Оставить комментарий 66 Просмотров

Как раз для таких случаев школы другого штата запасаются окружением.

Вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу Сент-Луиса в понедельник утром. Он закричал: “Вы все умрете!”, а затем смертельно выстрелил в учителя и девочку-подростка. Он также ранил еще шестерых, прежде чем полиция убила его в перестрелке.

Нападение сразу после 9 часов утра в Центральной средней школе визуальных и исполнительских искусств вынудило учеников забаррикадировать двери и жаться в углах классов, выпрыгивать из окон и выбегать из здания в поисках безопасности. Одна запуганная девушка сказала, что она была с глазу на глаз со стрелком, прежде чем его пистолет, по-видимому, заклинило, и она смогла убежать.

Начальник полиции Майкл Сак сказал, что быстрые действия охранника вместе с полицейскими, которые “бежали на огонь”, помогли положить конец стрельбе до того, как другие люди были убиты или ранены. Полиция в понедельник вечером опознала стрелка как 19-летнего Орландо Харриса, окончившего школу в прошлом году. Полиция заявила, что не видит возможного мотива. Ранее в тот же день стражи порядка заявили, что неясно, был ли кто-то мишенью. Полиция добавила, что у молодого человека не было криминального прошлого.

Суперинтендант школы Сент-Луиса Кельвин Адамс сказал, что во время нападения в школе находились семеро охранников, каждый из которых стоял у входа в запертое здание. Один из охранников заметил, что стрелявший пытался проникнуть в запертую дверь, но не смог. Охранник уведомил школьных чиновников, которые связались с полицией.

“Именно своевременная реакция этого офицера службы безопасности, и тот факт, что дверь действительно заставила подозреваемого задержаться, позволили нам выиграть время”, — сказал начальник полиции.

Он отказался сообщить, как мужчина в конце концов попал внутрь. Преступник был вооружен чем-то похожим на длинноствольное ружье. Central Visual and Performing Arts делит здание с другой специализированной школой, Collegiate School of Medicine and Bioscience. В Центральной школе учится 383 студента, в Коллегиальной – 336.

Стрельба в школе в понедельник стала сороковой в стране в этом году, приведшей к травмам или смерти.

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