В американской школе снова стрельба: убиты учитель и ученица

Как раз для таких случаев школы другого штата запасаются окружением.

Вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу Сент-Луиса в понедельник утром. Он закричал: “Вы все умрете!”, а затем смертельно выстрелил в учителя и девочку-подростка. Он также ранил еще шестерых, прежде чем полиция убила его в перестрелке.

Нападение сразу после 9 часов утра в Центральной средней школе визуальных и исполнительских искусств вынудило учеников забаррикадировать двери и жаться в углах классов, выпрыгивать из окон и выбегать из здания в поисках безопасности. Одна запуганная девушка сказала, что она была с глазу на глаз со стрелком, прежде чем его пистолет, по-видимому, заклинило, и она смогла убежать.

Начальник полиции Майкл Сак сказал, что быстрые действия охранника вместе с полицейскими, которые “бежали на огонь”, помогли положить конец стрельбе до того, как другие люди были убиты или ранены. Полиция в понедельник вечером опознала стрелка как 19-летнего Орландо Харриса, окончившего школу в прошлом году. Полиция заявила, что не видит возможного мотива. Ранее в тот же день стражи порядка заявили, что неясно, был ли кто-то мишенью. Полиция добавила, что у молодого человека не было криминального прошлого.

Суперинтендант школы Сент-Луиса Кельвин Адамс сказал, что во время нападения в школе находились семеро охранников, каждый из которых стоял у входа в запертое здание. Один из охранников заметил, что стрелявший пытался проникнуть в запертую дверь, но не смог. Охранник уведомил школьных чиновников, которые связались с полицией.

“Именно своевременная реакция этого офицера службы безопасности, и тот факт, что дверь действительно заставила подозреваемого задержаться, позволили нам выиграть время”, — сказал начальник полиции.

Он отказался сообщить, как мужчина в конце концов попал внутрь. Преступник был вооружен чем-то похожим на длинноствольное ружье. Central Visual and Performing Arts делит здание с другой специализированной школой, Collegiate School of Medicine and Bioscience. В Центральной школе учится 383 студента, в Коллегиальной – 336.

Стрельба в школе в понедельник стала сороковой в стране в этом году, приведшей к травмам или смерти.