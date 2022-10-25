Слишком оскорбительный костюм: канадский профсоюз призывает не одеваться сексуальными медсестрами на Хеллоуин

А ещё жители Монреаля не довольны слишком реалистичной праздничной декорацией.

Орден медсестер Квебека призывает всех, кто собирается переодеться в этот Хэллоуин в “фетишизированную медсестру”, дважды подумать над своим решением.

“Эротизация профессии социально и профессионально неприемлема, — заявил президент организации. – Выбор, предлагаемый в магазинах или онлайн, пугает!”. Он добавил, что научная профессия эволюционировала, и эти стереотипно сексуальные изображения только обесценивают медсестер и их работу.

Профсоюз решил запустить так называемую “шоковую” кампанию в социальных сетях, чтобы убедить любителей вечеринок и любителей сладостей оставить горячий костюм медсестры в шкафу и надеть костюм, который больше похож на настоящую униформу медсестры.

Орден придумали версию костюма, которая реалистично изображает медсестер.

Они уверяют, что современный и точный костюм должен состоять из набора классических хлопчатобумажных медицинских халатов, которые ежедневно носят врачи и медсестры в больницах и клиниках провинции. Туда же входят стетоскоп, удостоверение личности больницы и маска. Последняя, по мнению авторов, является обязательным элементом при переодевании в медсестру.