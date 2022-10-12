Жители Монреаля не довольны самодельной декорацией на Хеллоуин

В этом году праздник обещает быть веселее, чем во время ковидного безумия.

Украшение на одной из дорог Ахунцика оказалось “слишком Хеллоуинским” для некоторых жителей. Фигура, связанная изолентой и подвешенная к дереву над тротуаром на улице Сен-Урбен, вызывает споры о том, что уместно, а что нет в этом сезоне.

Маниш Патвари опубликовал фотографию самодельного украшения в группе “Монреаль тогда и сейчас” в Facebook. Вместе с ней были снимки пластиковых скелетов и прочего кладбищенского реквизита.

Пользователи соцсети быстро отреагировали на фото и начали острую дискуссию.

Инсталляцию назвали “тревожной” и “дурным тоном”. Некоторые даже сравнили ее с линчеванием, назвав “напоминанием об ужасающем поступке против многих людей в мире, которые погибли таким ужасным образом”.

Часть людей переживала о чувствах иммигрантов и беженцев из раздираемых войной частей мира, и призвали к состраданию.

Но любители праздника встали на защиту инсталляции.

“Это Хэллоуин, он и должен быть жутким, странным и тревожным”, – пишут они.

“Скелеты в порядке вещей, а свежий экземпляр, который еще не разложился, — нет?” – оправдывают другие.

“Вас оскорбляют старые штаны, рубашка и туфли, полные листьев?”

Однако учитывая последние события в Монреале, для многих самая большая проблема с подвешенным “трупом” заключается в том, что он слишком реалистичен. “На секунду я подумал, что это реальный человек. Я пожалуй пропущу это такое украшение”, — сказал участник группы.

Самое время делать ставки, продержится ли украшение до Хэллоуина.