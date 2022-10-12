Несколько способов сэкономить на ипотеке

Если вы являетесь домовладельцем или хотите им стать,недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам может быть пугающим, но есть несколько способов сэкономить.
Во-первых, «покупка дома – это самая крупная сделка, которую вы совершите в своей жизни, поэтому стоит учитывать ее стоимость», – говорит Жюльен Бро из фирмы Hardbacon.
Во-вторых, «первоначальный взнос в размере 20% позволяет вам не оплачивать страховку SCHL, которая предназначена для защиты кредитора»,-говорит он.
В-третьих, «идея состоит в том, чтобы синхронизировать вашу заработную плату с ипотекой, чтобы избежать хранения денег на вашем счете, которые могут приносить проценты», – подчеркивает г-н Бро.
В-четвертых, «досрочное погашение-это привилегия иметь возможность выплатить больше, чем ожидалось, это может быть полезно, когда у вас заканчивается срок действия ипотеки, иногда стоит заплатить немного больше, чтобы иметь больше гибкости в будущем»,-уточняет он.
И, в-пятых, «это очень полезно, особенно в то время, когда базовая ставка часто меняется, потому что позволяет зафиксировать ставку по ипотеке на срок от 90 до 130 дней», – говорит специалист по личным финансам.
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Ольга Успенская
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