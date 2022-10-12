Несколько способов сэкономить на ипотеке

Если вы являетесь домовладельцем или хотите им стать,недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам может быть пугающим, но есть несколько способов сэкономить.

Если вы являетесь домовладельцем или хотите им стать,недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам может быть пугающим, но есть несколько способов сэкономить.

Во-первых, «покупка дома – это самая крупная сделка, которую вы совершите в своей жизни, поэтому стоит учитывать ее стоимость», – говорит Жюльен Бро из фирмы Hardbacon.

Во-вторых, «первоначальный взнос в размере 20% позволяет вам не оплачивать страховку SCHL, которая предназначена для защиты кредитора»,-говорит он.

В-третьих, «идея состоит в том, чтобы синхронизировать вашу заработную плату с ипотекой, чтобы избежать хранения денег на вашем счете, которые могут приносить проценты», – подчеркивает г-н Бро.

В-четвертых, «досрочное погашение-это привилегия иметь возможность выплатить больше, чем ожидалось, это может быть полезно, когда у вас заканчивается срок действия ипотеки, иногда стоит заплатить немного больше, чтобы иметь больше гибкости в будущем»,-уточняет он.

И, в-пятых, «это очень полезно, особенно в то время, когда базовая ставка часто меняется, потому что позволяет зафиксировать ставку по ипотеке на срок от 90 до 130 дней», – говорит специалист по личным финансам.

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Ольга Успенская

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