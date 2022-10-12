Букингемский дворец определился с датой коронации Карла III

Церемония коронации британского короля Карла III состоится в мае 2023 года

Церемония коронации британского короля Карла III состоится в мае 2023 года, 11 октября сообщает пресс-служба Букингемского дворца на своей странице в Twitter.

«Коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве», — отметила пресс-служба королевского двора.

К маю следующего года королю будет 74 года, что сделает его самым старым коронованным человеком в британской истории. Широко сообщалось, что коронация будет более скромной по сравнению с более ранними церемониями.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что коронация состоится 3 июня 2023 года, но Букингемский дворец никак не прокомментировал данную информацию.

Напомним, смерть 96-летней королевы Елизаветы II была зафиксирована 8 сентября в замке Балморал в Баллатере, зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября. В документе говорится, что королева умерла «от старости». Ее старший сын принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.