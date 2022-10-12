В США впервые за 40 лет представили новую военную доктрину

Директор Управления доктрины общевойсковых вооружений Ричард Крид отметил, что впервые в руководство включена глава об операциях, проводимых преимущественно в морской среде.

Новая военная доктрина США под названием «Полевое руководство 3-0» представлена на конференции Ассоциации армии Соединенных Штатов.

Отмечается, что предыдущая доктрина была принята в 1982 году. В конце 1990-х годов она была обновлена. Однако нынешний документ содержит описание именно кардинально новых подходов к ведению военных действий и имеет мало общего с доктриной 40-летней давности.

В армейском командовании заявили, что это будет ключевое руководство для вооруженных сил США.

«В новейшей истории не было периода времени, который был бы настолько потенциально опасным», — пишет начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл в предисловии к документу.

Он отмечает, что первоочередное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на Китае. Постоянными угрозами называются Северная Корея, Иран и экстремисты.

Директор Управления доктрины общевойсковых вооружений Ричард Крид отметил, что впервые в руководство включена глава об операциях, проводимых преимущественно в морской среде.

По мнению Крида, доктрина будет актуальна до 2030 года.