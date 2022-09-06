20-летний канадский хоккеист умер во время матча

Канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча, передает Enews.
Как сообщает источник, хоккеист упал в раздевалке в перерыве матча между молодежными командами «Сентенниалс» и «Бостон Джуниор Брюинс» в рамках предсезонного турнира.
Врач команды в это время находился на льду вместе с другим хоккеистом, получившим травму. Он услышал крики Полфримана и прибежал в раздевалку, чтобы оказать тому первую помощь. На место инцидента приехала машина скорой помощи, которая попыталась реанимировать 20-летнего Полфримана. Сделать это не удалось, и в больнице врачи констатировали его смерть. Причины гибели спортсмена устанавливаются.
Илай готовился ко второму сезону в составе «Сентенниалс» в одной из низших молодёжных лиг Онтарио – GOJHL. Отмечается, что в прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды, набрав 29 очков в 44 матчах, а в конце этого августа его сделали капитаном команды. «Мы ждали, что Илай станет прекрасным капитаном. Никто из соперников не позволял себе вольности с нашими игроками, потому что иначе им бы пришлось разбираться с Илаем. Ребята его за это уважали, они знали, что он всегда встанет на их защиту.
Игроки других команд вспоминают его и говорят, что он – игрок, которого хотели бы видеть в любой команде, но никто не хотел играть против него. Это лучшая дань уважения любому хоккеисту», — сказал вице-президент клуба Брайан Шатц. Со всех уголков Канады полетели соболезнования родителям хоккеиста, к арене всё несли и несли цветы и клюшки, а мэр Норт Дамфрис поручил приспустить флаги.
Скорбел весь маленький городок. «Это необъяснимая трагедия, и никакие слова не смогут облегчить нашу общую боль», — выпустила заявление лига. Матчи предсезонного турнира были отложены на несколько дней, а все участвующие в нём команды приняли решение почтить память игрока стикерами в его честь, которые будут носить на шлемах в этом сезоне.