20-летний канадский хоккеист умер во время матча

Канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча, передает Канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча, передает Enews

Канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча, передает Enews.

Как сообщает источник, хоккеист упал в раздевалке в перерыве матча между молодежными командами «Сентенниалс» и «Бостон Джуниор Брюинс» в рамках предсезонного турнира.

Врач команды в это время находился на льду вместе с другим хоккеистом, получившим травму. Он услышал крики Полфримана и прибежал в раздевалку, чтобы оказать тому первую помощь. На место инцидента приехала машина скорой помощи, которая попыталась реанимировать 20-летнего Полфримана. Сделать это не удалось, и в больнице врачи констатировали его смерть. Причины гибели спортсмена устанавливаются.

Илай готовился ко второму сезону в составе «Сентенниалс» в одной из низших молодёжных лиг Онтарио – GOJHL. Отмечается, что в прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды, набрав 29 очков в 44 матчах, а в конце этого августа его сделали капитаном команды. «Мы ждали, что Илай станет прекрасным капитаном. Никто из соперников не позволял себе вольности с нашими игроками, потому что иначе им бы пришлось разбираться с Илаем. Ребята его за это уважали, они знали, что он всегда встанет на их защиту.

Игроки других команд вспоминают его и говорят, что он – игрок, которого хотели бы видеть в любой команде, но никто не хотел играть против него. Это лучшая дань уважения любому хоккеисту», — сказал вице-президент клуба Брайан Шатц. Со всех уголков Канады полетели соболезнования родителям хоккеиста, к арене всё несли и несли цветы и клюшки, а мэр Норт Дамфрис поручил приспустить флаги.

Скорбел весь маленький городок. «Это необъяснимая трагедия, и никакие слова не смогут облегчить нашу общую боль», — выпустила заявление лига. Матчи предсезонного турнира были отложены на несколько дней, а все участвующие в нём команды приняли решение почтить память игрока стикерами в его честь, которые будут носить на шлемах в этом сезоне.