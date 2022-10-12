Из советов диетолога – что сьесть на ужин, чтобы похудеть?

Какие продукты, предлагаемые на ужин помогут нам похудеть и сохранить здоровье

Правильное питание: Как и чем правильно питаться на ужин.

Все знают, что избыточный вес всё-таки не так безобиден, как многим кажется. Избыток собственного веса приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, от увеличенной нагрузки на сердце, до нарушения метаболизма.

Посему, по мере возможности, надо стремиться питаться правильно (сюрприз, да?). И ужин в этом отношении – один из главных элементов, связанных с потребляемой нами едой. Поэтому к выбору продуктов на ужин надо относиться особенно тщательно.

Во-первых, не принимайте решение “вообще не буду ужинать, потерплю”. Это неправильно. И потому, что сон на голодный желудок нарушается, и потому что мозг переживает, что ведёт к повышению давления, да и по другим причинам, например, появлению чувства вины, если не выдержали и сбегали к холодильнику перед сном. Ужин должен обеспечить примерно треть элементов, в которых организм нуждается.

Во-вторых, выбирайте правильные продукты. Но что такое “правильные”? Ответ краток: – Правильные продукты на ужин, эти те, которые не позволяют организму откладывать жиры “про запас” и тем самым не ведут к избыточному весу. Это те продукты, которые способствуют здоровому сну. Это те продукты, которые насыщают и снабжают организм элементами, не вредящими здоровью.

И чтобы ужин был достаточно лёгок, а не тяжёл, чтобы чувство голода не мучило, диетологи рекомендуют следующие продукты. Разумеется, их вес может меняться в зависимости от возраста и веса человека, и продукты можно варьировать, но основные продукты следующие:

200-250 граммов овощей. Сырых, варёных, в составе супов. Но не баклажаны – это пища тяжёлая, на ужин не рекомендуются.

100-150 граммов продуктов, в составе которых мало белков – белое мясо, рыба, яйца, тофу, фасоль, бобы, горох…

120-150 граммов злаковых. Но не больше! – макаронные изделия, хлеб, рис.

120-150 граммов йогурта или не самого жирного сыра.

Примерно чайная ложка растительного масла (оно снабдит организм полезными жирными кислотами).

100 граммов фруктов, компота, фруктовой смеси (не добавляя сахар).

Чашка травяного или цветочного чая.

Продукты можно и нужно варьировать, чтобы за ужином не было скучно.

Ни в коем случае не включать в вечерний рацион следующие продукты:

Готовую еду, предлагаемую в магазинах

Еду из разряда “фаст-фуд”

Булочки и тортики (оппа!) – это сахар, а его вообще вредно потреблять и уж тем более на ночь

Еду, которая готовится на сливочном масле (например, жарится в нём на сковороде)

Соусы

Красное мясо и колбасы

Жирные сыры

Кофе

Алкоголь

Газированные и сладкие напитки

Что касается крахмала (к примеру, картофель), то вопрос спорный, но большинство диетологов сегодня склоняются к мнению, что в разумных количествах крахмал на ночь не вреден и не ведёт к избыточному весу. Просто включайте продукты с содержанием крахмала в овощной рацион (см. выше).