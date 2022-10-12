Какие продукты, предлагаемые на ужин помогут нам похудеть и сохранить здоровье
Все знают, что избыточный вес всё-таки не так безобиден, как многим кажется. Избыток собственного веса приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, от увеличенной нагрузки на сердце, до нарушения метаболизма.
Посему, по мере возможности, надо стремиться питаться правильно (сюрприз, да?). И ужин в этом отношении – один из главных элементов, связанных с потребляемой нами едой. Поэтому к выбору продуктов на ужин надо относиться особенно тщательно.
Во-первых, не принимайте решение “вообще не буду ужинать, потерплю”. Это неправильно. И потому, что сон на голодный желудок нарушается, и потому что мозг переживает, что ведёт к повышению давления, да и по другим причинам, например, появлению чувства вины, если не выдержали и сбегали к холодильнику перед сном. Ужин должен обеспечить примерно треть элементов, в которых организм нуждается.
Во-вторых, выбирайте правильные продукты. Но что такое “правильные”? Ответ краток: – Правильные продукты на ужин, эти те, которые не позволяют организму откладывать жиры “про запас” и тем самым не ведут к избыточному весу. Это те продукты, которые способствуют здоровому сну. Это те продукты, которые насыщают и снабжают организм элементами, не вредящими здоровью.
И чтобы ужин был достаточно лёгок, а не тяжёл, чтобы чувство голода не мучило, диетологи рекомендуют следующие продукты. Разумеется, их вес может меняться в зависимости от возраста и веса человека, и продукты можно варьировать, но основные продукты следующие:
- 200-250 граммов овощей. Сырых, варёных, в составе супов. Но не баклажаны – это пища тяжёлая, на ужин не рекомендуются.
- 100-150 граммов продуктов, в составе которых мало белков – белое мясо, рыба, яйца, тофу, фасоль, бобы, горох…
- 120-150 граммов злаковых. Но не больше! – макаронные изделия, хлеб, рис.
- 120-150 граммов йогурта или не самого жирного сыра.
- Примерно чайная ложка растительного масла (оно снабдит организм полезными жирными кислотами).
- 100 граммов фруктов, компота, фруктовой смеси (не добавляя сахар).
- Чашка травяного или цветочного чая.
Продукты можно и нужно варьировать, чтобы за ужином не было скучно.
Ни в коем случае не включать в вечерний рацион следующие продукты:
- Готовую еду, предлагаемую в магазинах
- Еду из разряда “фаст-фуд”
- Булочки и тортики (оппа!) – это сахар, а его вообще вредно потреблять и уж тем более на ночь
- Еду, которая готовится на сливочном масле (например, жарится в нём на сковороде)
- Соусы
- Красное мясо и колбасы
- Жирные сыры
- Кофе
- Алкоголь
- Газированные и сладкие напитки
Что касается крахмала (к примеру, картофель), то вопрос спорный, но большинство диетологов сегодня склоняются к мнению, что в разумных количествах крахмал на ночь не вреден и не ведёт к избыточному весу. Просто включайте продукты с содержанием крахмала в овощной рацион (см. выше).