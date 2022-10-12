“Нельзя служить двум господам”: Квебекская партия отказывается приносить присягу королю

Они же призывали не опускать флаги после смерти Королевы.

Лидер Квебекской партии (PQ) Поль Сен-Пьер Пламондон заявил во вторник, что не хочет приносить присягу королю Карлу III. Однако новоизбранный член не рассказал, что он собирается делать, если его официальный запрос в законодательный орган будет отклонен.

Напомним, прежде чем занять свои места в законодательном органе, члены нового парламента должны принести присягу британской короне и народу Квебека.

Сен-Пьер Пламондон, который должен быть приведен к присяге 21 октября, заявил, что он официально попросил, чтобы ему разрешили заседать после принятия присяги только перед народом Квебека. Квебекская партия — суверенистская партия, выступающая за независимость Квебека от Канады, а также от колониальных процедур и традиций.

“Конфликт интересов заключается в том, что вашим первым действием, вашим первым значимым жестом является принесение присяги народу, избравшему вас, и одновременно принесение присяги короне чужой страны, — заявил Сен-Пьер Пламондон. – Очевидно, что это конфликт интересов: нельзя служить двум господам одновременно. Абсурд этого ритуала продолжается уже достаточно долго”.

Пламондон несколько раз заявлял во избирательной кампании, что не будет приносить присягу Короне. На последних выборах PQ получила три места в законодательном органе. Сен-Пьер Пламондон сказал, что два других члена фракции — Паскаль Берубе и Жоэль Арсено — присоединятся к нему в отказе принести присягу короне.

В 2018 году члены PQ принесли присягу королеве Елизавете II, но добавили слова “до тех пор, пока Квебек не станет независимым”.

В том же году члены Солидарного Квебека, которые также являются сторонниками суверенитета, принесли присягу за закрытыми дверями без присутствия камер.

Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится в мае следующего года.