Япония и Канада договорились о сотрудничестве в области безопасности

Япония уже заключала подобные пакты об обмене разведданными с Соединенными Штатами, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией, а также с НАТО.

План действий по двустороннему сотрудничеству в области безопасности и других областях приняли министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его канадский коллега Мелани Джоли во время переговоров в Токио, 12 октября сообщает Jiji Press.

План предполагает подписание соглашений об информационной безопасности, включающих беспрепятственный обмен разведданными. Два министра договорились начать официальные переговоры по таким соглашениям.

Напомним, аналогичные соглашения Япония подписала с девятью странами и учреждениями, включая США.

Двустороннее сотрудничество Японии и Канады также предусматривает совместный проект разработки СПГ в Канаде.

Кроме того, стороны подтвердили позиции по сдерживанию Китая в регионе Юго-Восточной Азии.

Помимо этого главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине, положение дел в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Кроме того, они осудили недавнюю серию пусков баллистических ракет КНДР.

Япония уже заключала подобные пакты об обмене разведданными с Соединенными Штатами, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией, а также с НАТО.