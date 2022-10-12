Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире Япония и Канада договорились о сотрудничестве в области безопасности

Япония и Канада договорились о сотрудничестве в области безопасности

Виктория Христова Окт 12, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Япония и Канада договорились о сотрудничестве в области безопасности отключены 52 Просмотров

Япония уже заключала подобные пакты об обмене разведданными с Соединенными Штатами, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией, а также с НАТО.

План действий по двустороннему сотрудничеству в области безопасности и других областях приняли министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его канадский коллега Мелани Джоли во время переговоров в Токио, 12 октября сообщает Jiji Press.

План предполагает подписание соглашений об информационной безопасности, включающих беспрепятственный обмен разведданными. Два министра договорились начать официальные переговоры по таким соглашениям.

Напомним, аналогичные соглашения Япония подписала с девятью странами и учреждениями, включая США.

Двустороннее сотрудничество Японии и Канады также предусматривает совместный проект разработки СПГ в Канаде.

Кроме того, стороны подтвердили позиции по сдерживанию Китая в регионе Юго-Восточной Азии.

Помимо этого главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине, положение дел в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Кроме того, они осудили недавнюю серию пусков баллистических ракет КНДР.

Япония уже заключала подобные пакты об обмене разведданными с Соединенными Штатами, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией, а также с НАТО.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal