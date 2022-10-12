В ВОЗ заявили о приближении новой волны эпидемии коронавируса

Увеличение количества случаев заражения коронавирусом, которое отмечается в Европе, говорит о приближении очередной волны эпидемии коронавируса.

Увеличение количества случаев заражения коронавирусом, которое отмечается в Европе, говорит о приближении очередной волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится 12 октября в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В документе говорится, что при одновременном возникновении роста заболеваемости коронавирусной инфекции и сезонного гриппа возрастает опасность для наиболее уязвимых к заболеваниям групп населения. При этом возникает риск усиления нагрузки на национальные системы здравоохранения.

«Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остается одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп [населения] путем совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно», — указано в заявлении.

Авторы документа сожалеют о том, что миллионы жителей разных стран до сих пор не охвачены вакцинацией от коронавируса. Поэтому власти европейских стран должны сделать так, чтобы невакцинированные граждане получили прививки.