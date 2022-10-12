В сентябре уровень безработицы в Квебеке ещё немного снизился

Положение на рынке труда в Квебеке – уровень безработицы остаётся низким и продолжает понижаться

Статистика рапортует – уровень безработицы в Квебеке в сентябре по сравнению с августом ещё больше снизился.

Согласно статистическим данным, в сентябре уровень безработицы в Квебеке составил 4,4%, то есть он ещё понизился, хотя и всего лишь на 0,1 пункта (в августе уровень безработицы составлял 4,5%). Это рекордные цифры, так как такого низкого уровня безработицы не наблюдалось в провинции за последние 50 лет.

За сентябрь в Квебеке были созданы 17200 рабочих мест (на полпроцента больше, чем в августе). Количество работников, работающих не полный рабочий день сократилось на 2% (на 17100 человек).

Наибольшее количество рабочих мест создано за месяц в технических отраслях, в гостиничном бизнесе (включая сдачу в кратковременную аренду туристам квартира) и в ресторанном бизнесе. То есть, мы наблюдаем явное возрождение туристического бизнеса.

И наоборот, в области транспорта, в вопросах занятости в области культуры и отдыха, наблюдается уменьшение необходимости в рабочих руках – число мест сократилось в этих областях на 9 тысяч.

Что касается данных по регионам, то в Монреале ситуация незначительно ухудшилась, и числе рабочих мест сократилось на 0.1%, а в остальных регионах Квебека ситуация стабильна или же наблюдается незначительное увеличение рабочих мест.

В Канаде положение более-менее, соответствует положению в Квебеке: в сентябре количество рабочих место увеличилось, уровень безработицы снизился на 0.2%, достигнув 5,2%, что является весьма низким показателем. Всего же в Канаде в сентябре имелось 19 548 000 рабочих мест, что на 21 тысячу рабочих мест больше, чем в предыдущем месте.

Цифры не могут не радовать, но, конечно, обществу есть, к чему стремиться.