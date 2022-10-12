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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Новости с фронта борьбы против Ковида – министр Дюбе предупреждает
Министр Дюбе на пресс-конференции 12 октября 2022 года

Новости с фронта борьбы против Ковида – министр Дюбе предупреждает

Megan Jorgensen Окт 12, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 163 Просмотров

Министр здравоохранения Квебека провёл пресс-конференцию, посвящённую Ковиду

Ковид вновь перешёл в наступление. Министр обозначил “восьмую волну”.

12 октября состоялась очередная пресс-конференция министра здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе, которого, как обычно, сопровождал верный оруженосец и соратник, директор службы общественного здоровья доктор Люк Буало.

Министр заявил, что положение вокруг пандемии, к сожалению, вновь стало ухудшаться. Речь о так называемой “восьмой волне”. Во вторник было зарегистрировано не менее 207 госпитализаций с диагнозом Ковид, и таким образом общее количество госпитализаций превысило 2 тысячи. Одновременно, не менее 3 тысяч работников системы здравоохранения находятся на больничном с соответствующим диагнозом, и количество больных работников системы тоже увеличивается.

Христиан Дюбе подчеркнул необходимость наращивания усилий по вакцинации. По его словам, призывы правительства и медэкспертов находят отклик среди квебекцев и только во вторник, за один день, около 30 тысяч жителей провинции пришли на вакцинацию, что стало своеобразным рекордом в битве за четвёртую дозу. По словам министра, система здравоохранения Квебека может обеспечить до 300 тысяч вакцинаций в неделю, так что задержек с ней не будет.

Министр Дюбе сказал также, что Квебек и Канада обеспокоены положением в Европе, в первую очередь во Франции и в Великобритании, где число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 40% (во Франции) и на 33% (в Великобритании). Тенденция к росту случаев ковидоносия налицо.

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