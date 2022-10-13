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Новости В Мире Илон Маск представил духи с запахом жженых волос
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Илон Маск представил духи с запахом жженых волос

Виктория Христова Окт 13, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Общество Комментарии к записи Илон Маск представил духи с запахом жженых волос отключены 33 Просмотров

Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair («Жженые волосы») под собственным брендом The Boring Company

Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair («Жженые волосы») под собственным брендом The Boring Company. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

Известно, что красный флакон духов с запахом жженых волос доступен к покупке на сайте марки за 100 долларов. По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц указанного товара.

«С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал основатель компаний Tesla и SpaceX на странице в соцсети.

Пока одни юзеры недоумевают от новой волны хайпа, которую поднял Маск, другие отмечают, что предприниматель успешно диверсифицирует бизнес.

Недавно Илон Маск предложил Тайваню стать специальным административным районом Китая по примеру Гонконга. В ответ представитель Тайваня резко раскритиковала миллиардера.

Ранее Маск выступил в соцсетях с предложением к международному сообществу признать принадлежность Крыма к России и провести повторный референдум под наблюдением ООН на новых российских территориях.

 

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