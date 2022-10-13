Брумберг сообщил, что весь мир становится беднее

Совокупное экономическое состояние домохозяйств во всем мире в текущем году снизится на 2,3% в выражении номинальном и на 10% в реальном. Об этом 12 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Allianz.

Совокупное экономическое состояние домохозяйств во всем мире в текущем году снизится на 2,3% в выражении номинальном и на 10% в реальном. Об этом 12 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Allianz.

Агентство отмечает, что столь значительное сокращение благосостояния мировых домохозяйств происходило во время кризиса 2008 года.

По мнению экспертов, произошел коренной перелом в процессе роста мирового благосостояния. Если после кризиса 2008 года рост экономики быстро восстановился, то в текущее время этого не произойдет, поскольку среднегодовой рост ожидается в 4,6%, что ниже уровня инфляции. При этом специалисты утверждают, что в предыдущие три года рост составлял 10,4% в год.

«Спецоперация России на Украине задушила постпандемическое восстановление, вызвала рост цен на продукты питания и энергоресурсы, а также вынудила центробанки поднимать стоимость заимствования», — выражают свое мнение о причинах мировой рецессии журналисты Bloomberg.