Ученые нашли метод, облегчающий симптомы аллергии на кошек

Ученые предполагают, что примененный подход, который прошел успешное тестирование, будет эффективен и для других аллергенов.

Иммунотерапию для лечения аллергии на кошек усовершенствовали с помощью ингибитора белка цитокина команда ученых из США, сообщает 11 октября портал «Научная Россия» со ссылкой на статью в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Исследователи добавили к вакцине от аллергии на кошек ингибитора белка цитокина, в результате комбинированный метод лечения обеспечил снижение симптомов аллергии на 36%, сообщил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIH).

Аллергический ринит (воспаление слизистых оболочек носа) или аллергическая астма становятся для некоторых людей последствиями их общения с кошками. Для лечения такой аллергии используется метод долгосрочного лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом, которая основана на снижении чувствительности к аллергенам.

При этом пациенту приходится делать прививки от аллергии в течение не менее трех лет. Причем это лечение может подходить не всем.

Ученые NIH ввели в прививки от аллергии моноклональные антитела тезепелумаб, блокирующие белок цитокин — стромальный лимфопоэтин тимуса (ТСЛП). Этот белок быстро в ответ на сигналы потенциальной опасности выделяется клетками, покрывающими кожу и кишечник, а также выстилающими внутреннюю часть носа и легких.

Аллергические заболевания приводят к тому, ТСЛП инициирует сверхреактивный иммунный ответ на безвредные вещества, в том числе на кошачью перхоть, приводя к воспалению дыхательных путей, в том числе аллергическому риниту.

Новый метод был проверен с помощью рандомизированного исследования 121 взрослого человека в возрасте от 18 до 65 лет в девяти медицинских центрах восьми городов США.

Испытуемые были случайным образом разделены на несколько групп. Одна из них получила подкожно тезепелумаб плюс прививки от аллергии, вторая — тезепелумаб совместно с инъекцией плацебо, третья — плацебо вместе с инъекцией от аллергии, четвертая — только плацебо.

Испытуемые не знали, кому какие инъекции вводились. Тестирование проводилось в течение 48 недель, а исследователи наблюдали за состоянием этих групп в течение года после окончания лечения.

Проверка эффективности действия каждой схемы проводилась с помощью назального спрея с экстрактом кошачьего аллергена, который вводился участникам исследования шесть раз за двухлетний период исследования.

Степень симптомов аллергии оценивалась через 5, 15, 30 и 60 минут после введения дозы спрея и потом каждый час в течение следующих пяти часов. Также у участников брали образцы крови и носовых клеток.

Исследователи установили, что в конце лечения степень самых тяжелых симптомов понизилась на 36% в группе, которая получала тезепелумаб плюс инъекции от аллергии, по сравнению с группой, которая получала только инъекции от аллергии. Через год симптомы также были слабее на 24%.

Анализ образцов крови и носовых клеток показал, что комбинированное лечение привело к изменениям активности генной сети испытуемого, выразившейся в уменьшении активации связанных с аллергией иммунных клеток на внутренней оболочке носа, что подавляло аллергические симптомы.

Результаты исследования были опубликованы 9 октября в статье «Влияние комбинированного лечения тезепелумабом и иммунотерапией аллергенами на назальные реакции на аллерген: рандомизированное контролируемое исследование» в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Ученые предполагают, что примененный подход, который прошел успешное тестирование, будет эффективен и для других аллергенов.