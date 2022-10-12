Позаботьтесь о “сменной обуви” для своего автомобиля: CAAQ предупреждает о нехватке зимней резины

Зато когда вам будут выписывать штраф – никого не будет интересовать, возможно ли было купить новые колеса.

Первые морозы уже удалили по Монреалю. Это значит, что приближается время для одной из ежегодных зимних забот Квебека: найти время, чтобы сменить ваши совершенно функциональные обычные шины на “выносливые” зимние.

По данным CAA-Quebec (Canadian Automobile Association. Не путать SAAQ -Société de l’assurance automobile du Québec), сейчас самое время убедиться, что у вас есть зимние шины. Особенно это касается тех автовладельцев, на чьих автомобилях стоят нестандартные колеса. Организация предупреждает о потенциальной нехватке шин определенных марок и типов в этом году из-за сокращения предложения и нехватки квалифицированных рабочих.

Транспортные правила требуют, чтобы все автомобили, зарегистрированные в Квебеке, были оснащены зимними шинами в хорошем состоянии с 1 декабря по 15 марта.

Тяжелым автомобилям, коммунальному и сельскохозяйственному оборудованию зимние шины не нужны.

Кроме опасного вождения на зимних дорогах, за езду на летней резине в холодное время можно получить штраф до 300 долларов.

Можно ли ездить на старой зимней резине?

Правительство Квебека рекомендует канавки в шинах глубиной не менее 4,8 мм.

Власти предлагают веселый способ проверить качество резины.

“Воткните канадский четвертак в одну из канавок, направив нос карибу вниз. Если вы все еще видите морду оленя, то шины не будут хорошо себя чувствовать в глубоком снегу”, – официально заявляет правительство на своем веб-сайте.