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Новости Новости Квебека и Монреаля Здравствуй, осень: в Монреале ожидаются первые заморозки

Здравствуй, осень: в Монреале ожидаются первые заморозки

Olga Fedak Окт 9, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 51 Просмотров

Начинаем подготовку к зиме.

В ночь на понедельник в Монреале будет официально “холодно”. Министерство окружающей среды и изменения климата Канады выпустило серию предупреждений о заморозках в Квебеке, в том числе в Монреале, Лавале и прилегающих районах.

“Примите превентивные меры для защиты чувствительных к морозу деревьев и других растений”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дневная температура в 14 градусов Цельсия примерно соответствует средней температуре для этого времени года. Однако 0 градусов ночью заметно ниже, чем в среднем +4,3.

Рекордно низкая температура в ночь с 9 на 10 октября составила -2,3 по Цельсию и была зафиксирована в 1978 году.

Также прогнозируется, что дождь, от которого проснулись жители Монреаля в воскресенье, прекратится во второй половине дня.

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