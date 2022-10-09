Гаити просит о вводе иностранных войск. Франкоязычных беженцев из страны будет очень много

Правительство Гаити попросило ввести в страну иностранные войска. Всем приготовиться к приёму очередных беженцев! Но горевать не надо, беженцы будут франкоязычными

Законные власти полностью утратили контроль над положением в стране. Без иностранных войск наладить дело не получится. Беженцы хлынут мощным потоком. Зато все они будут франкоязычными. Куда же они направятся?

Правительство Гаити запросило международное сообщество о немедленной помощи. В первую очередь, о вводе иностранных войск на территорию страны с целью положить конец разнузданному правлению уличных банд. Каждый день в стране убивают десятки, если не сотни жителей. Даже в столице страны власть на деле принадлежит бандитам, которые ведут суд и расправу, безжалостно расправляясь с неугодными и ни в грош не ставя силы правопорядка, которые растеряны и боятся выглянуть из своих осаждённых и укреплённых полицейских участков.

Тысячи и тысячи гаитянцев пытаются бежать из страны, многие из них вплавь достигают США, откуда тут же направляются на север, в гостеприимную Канаду, главным образом в Квебек, где жители говорят на их родном языке и готовы распахнуть объятия беженцам.

Между тем, в стране закончилось продовольствие, а гуманитарная помощь, присылаемая из других стран, разворовывается или распределяется за выкуп, который получают, разумеется, те же бандиты.

Не работает канализация, не работает система водоснабжения, прекратили работу больницы, школы и все государственные службы. Банды блокируют нефтетерминалы и поставки горючего в города. Как закономерный результат, в стране началась эпидемия холеры, с которой некому бороться.

После многомесячных безуспешных попыток положить конец беспределу, Совет министров страны собрался на чрезвычайное заседание и принял решение обратиться к другим странам с просьбой о введении войск. К каким именно странам, уточнено не было, но эксперты полагают, что Гаити надеется на помощь от стран Латинской Америки, Франции, Канады.

Гаити считается самой бедной страной Латинской Америки (на втором и третьем местах Куба и Никарагуа, страны, идущие по социалистическому пути развития, но в Гаити правит дикий капитализм). Хотя в стране ситуация очень напряжена уже годы (вспомним убийство президента в прошлом году), но особый накал она приобрела после 11 сентября этого года, когда правительство подняло цены на бензин, что вызвало настоящий мятеж, волну грабежей и переход власти в руки бандитских группировок.

В настоящее время Организация Американских Государств рассматривает вопрос об оказании военной помощи Гаити, но будут ли посланы войска, пока решения нет. В любом случае сомнения в наплыве беженцев из страны тоже нет, а вот куда отправятся десятки и сотни тысяч франкоязычных беженцев, надо поразмышять.