Фотовыставка Даниэля Вайнера: “CDN во время пандемии”

Монреальский фотограф Дэниел Вайнер недавно завершил целый цикл фотографий “Знакомые улицы, необычные времена в Кот-де-Неж и его окрестностях”, документирующий жизнь сообщества во время пандемии COVID

Монреальский фотограф Дэниел Вайнер недавно завершил целый цикл фотографий “Знакомые улицы, необычные времена в Кот-де-Неж и его окрестностях”, документирующий жизнь сообщества во время пандемии COVID с апреля 2020 года по июнь 2022 года. “Я не зацикливался на изоляции или разрушительных последствиях пандемии; вместо этого я находил особые моменты в повседневной жизни по соседству”, – утверждает Вайнер, всю жизнь проживающий в этом районе.

Выставка будет экспонироваться со среды, 19 октября, по пятницу, 4 ноября, в THE College, в нижнем атриуме их нового кампуса по адресу 6005 Décarie Blvd. Вернисаж и встреча с автором состоится в четверг, 20 октября, с 6 до 9 часов вечера.

“27 февраля 2020 года в провинции Квебек был подтвержден первый случай заболевания COVID-19. 23 марта было приказано закрыть все несущественные предприятия. Я рассматривал это как серьезное нарушение работы, но был настроен оптимистично, полагая, что возвращение к рутине не за горами. Как я был неправ!” – пишет Вайнер.

“Чтобы занять время, пока все не утрясется, я начал документировать свои прогулки по Кот-де-Неж, время от времени заходя в близлежащий Нотр-Дам-де-Грас. На этих фотографиях запечатлены моменты повседневной жизни в моем сообществе, где пандемия, хотя и давила тяжелым бременем, тем не менее сделала нас более восприимчивыми к маленьким чудесам”.