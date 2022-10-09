Недвижимость: Квебекцам живется непросто

Общие расходы домохозяйств на питание в Канаде самые высокие-10 311 долларов в год. В Квебеке он составляет 9847 долларов (по последним данным Статистического управления Канады).

Все данные свидетельствуют об ухудшении состояния личных финансов жителей нашей провинции. Во-первых, мы не должны носить розовые очки : «доступность и финансовое состояние канадцев никогда не были такими плохими с момента появления индекса», – первоначально объявляет консалтинговая фирма BDO, которая в четверг представила свой пятый индекс доступности. Это второй год, когда констатация очевидна: в прошлом году мы измеряли влияние пандемии, говорит Рональд Ганьон, уполномоченный управляющий по делам о несостоятельности BDO Montreal. На этот раз действительно инфляция поднимает моральный дух канадцев и никого не забывает.

Таким образом, экономить становится все труднее, и в целом по стране 42% участников опроса утверждают, что их долг « стал огромным», что почти вдвое превышает уровень, наблюдавшийся в 2021 году. В Квебеке практически три четверти (74 %) участников опроса признались, что инфляция ухудшила состояние их личных финансов. Жители Квебека будут лучше справляться с этой инфляционной ситуацией, чем другие канадцы, поскольку увеличение определенных расходов, таких как продукты питания, транспорт и арендная плата, уменьшит их способность к сбережениям в меньшей степени, чем в других частях страны. В атлантических провинциях девять из десяти человек указывают, что эти текущие расходы являются основным препятствием для сбережений.

«Стоимость предметов первой необходимости в Квебеке ниже», – поясняет Рональд Ганьон, объясняя это несоответствие. Да, продуктовая корзина выросла, но в Квебеке она по-прежнему дешевле, чем в других частях страны. Разница между жителями Квебека и средним показателем по стране увеличивается в супермаркетах : да, жители Квебека беспокоятся о том, чтобы хорошо прокормить свои семьи из-за резкого роста цен на продукты питания, но их это беспокоит значительно меньше, чем жителей других провинций. В то время как более одного из трех канадцев (35 %) говорят, что сейчас трудно прокормить себя и семью, средний показатель по Квебеку составляет 28 %.

Общие расходы домохозяйств на питание в Канаде самые высокие-10 311 долларов в год. В Квебеке он составляет 9847 долларов (по последним данным Статистического управления Канады). Большая часть расходов исходит из продуктов, купленных в ресторане, для употребления на месте или вне дома. Рост цен в ресторанах неизбежно оказывает меньшее влияние на жителей Квебека, которые их реже посещают, заключает Паскаль Терио, директор программы управления и технологий сельскохозяйственного предпринимательства в Университете Макгилла. Еще один интересный факт : если доля продуктов, покупаемых в ресторане, в среднем в Квебеке меньше, значит, мы готовим больше.

Рональд Ганьон считает, что теперь в продуктовом магазине нужно проявлять гибкость. “Раньше советовали составить список и придерживаться его. Мы писали ” палтус », мы покупали палтус, – говорит он. Теперь, может быть, лучше перечислить « рыбу » и выбрать то, что со скидкой». Тем не менее, готовите вы или нет, но возможность сэкономить находится под давлением в Квебеке, как и во всей стране. Это повышение цен на товары первой необходимости приводит к сокращению бюджета. Идея сбережений, тем не менее, не умерла, и те, кто преуспевает в этом или планирует это сделать, преследуют три основные цели : создать чрезвычайный фонд, накопить на пенсию, сэкономить на специальном проекте.

В Квебеке 73 % людей, не являющихся владельцами жилья, считают маловероятным, что они смогут владеть домом в течение следующих трех лет. Практически каждый второй человек (46 %) не может отложить первоначальный взнос, необходимый для покупки недвижимости. “Конечно, первоначальный взнос выше, – констатирует Рональд Ганьон, – потому что цены на недвижимость выше. В условиях инфляции мечта о недвижимости, безусловно, менее доступна». Данные, проанализированные для построения этого индекса, были собраны в интернете в ходе опроса, проведенного Angus Reid Group среди более чем 2000 канадцев.

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