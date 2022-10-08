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Монреаль предупреждает о мошенничестве с оплатой штрафов

Виктория Христова Окт 8, 2022 Новости, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия Комментарии к записи Монреаль предупреждает о мошенничестве с оплатой штрафов отключены 50 Просмотров

Городские власти предупреждают жителей нашего города, чтобы они остерегались текстовых сообщений, приходящих им на телефоны, якобы от города, о неоплаченном штрафе за какое-либо правонарушение.

Городские власти предупреждают жителей нашего города, чтобы они остерегались текстовых сообщений, приходящих им на телефоны, якобы от города, о неоплаченном штрафе за какое-либо правонарушение. “Вы получили текстовое сообщение о неоплаченном штрафе?” -говорится в распространенном сообщении. “Берегись! Это попытка мошенничества”.

Город добавил, что “данная афера в настоящее время распространяется с помощью текстовых сообщений, которые якобы исходят от муниципального суда Монреаля.

“Сообщение предупреждает вас о том, что оплата одного из ваших штрафов просрочена. Это побуждает вас оплатить его онлайн на веб-сайте, который очень похож на городской. Пожалуйста, обратите внимание, что город никогда не использует текстовые сообщения или электронную почту для общения с жителями”, – добавлено в сообщении.

В заключении, городские власти советуют: “если вы получили сообщения такого типа, вам следует: немедленно удалить их и не переходить по ссылке! А если вы стали жертвой мошенничества, вы должныобратиться в SPVM (полицейское управление)”.

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