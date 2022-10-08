Где цены будут расти и падать на рынках жилья Канады

Согласно новому отчету, цены на жилье в Канаде упали почти по всем направлениям в 2022 году, и рынку еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем это снижение достигнет максимума.

Согласно новому отчету, цены на жилье в Канаде упали почти по всем направлениям в 2022 году, и рынку еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем это снижение достигнет максимума. Гигант недвижимости RE /MAX Canada сообщил, что опрос его брокеров и агентов выявил ожидания того, что средняя цена продажи жилья в Канаде упадет еще на 2,2% в период с настоящего момента до конца года, при этом снижение продаж также ожидается на 18 из 30 обследованных рынков.

Неудивительно, что основной причиной такого замедления активности продаж, по-видимому, является повышение процентных ставок, которое имело место в течение этого года: двадцать пять (25) из 30 брокеров и агентов описали более высокие ставки как повлиявшие на активность местного рынка жилья в этом году. Между тем, 44% канадцев говорят, что они решили сделать паузу в покупке недвижимости в этом году из-за этих более высоких ставок, согласно новому опросу Leger, проведенному по заказу RE / MAX.

Траектория продаж и цен отличается от рынка к рынку. Калгари, например, относительно не пострадал от недавних экономических потрясений в Канаде: до конца года ожидается рост цен на жилье на 3%, а в Эдмонтоне также ожидается рост цен (1,5%). По словам брокера RE / MAX Кэмерона Форбса, это в значительной степени связано с ценами на нефть, который отметил, насколько занятость и местная экономика связаны с этой тенденцией в провинции.

“Это действительно уникальная история для крупных городов Альберты: из-за цен на нефть их занятость на самом деле увеличивается, а не уменьшается прямо сейчас, тогда как у всех остальных будет наоборот”, – сказал он канадскому специалисту по ипотечным кредитам. В Атлантической Канаде цены также будут медленно расти, особенно в Сент-Джонсе и Монктоне, где ожидается рост на 7% и 6% соответственно. Онтарио – это другая история, и хотя в исследовании RE / MAX прогнозируется рост цен в Оквилле и Мускоке, ожидается, что в провинции, за исключением этих двух рынков, средние цены на продажу жилья либо останутся в основном неизменными, либо упадут на 10% в ближайшие месяцы.

В то время как запасы остаются низкими во многих частях Британской Колумбии, ожидается, что рост цен продолжит разворачиваться вспять на большей части запада. Фактически, средняя цена продажи жилья может упасть на 6,5% по всей Западной Канаде и Прериям, исключая Калгари и Эдмонтон, указывает RE /MAX. По словам Forbes, число потенциальных покупателей, решивших остаться в стороне, было несколько неожиданным, учитывая “уникальные возможности”, существующие на текущем рынке.

Между тем, более низкие цены, меньшее количество торгов на недвижимость и больше времени для проведения проверок жилья – все это помогло вернуть импульс в сторону покупателя на текущем рынке, добавил Forbes. “Опрос выявил ряд людей, все еще работающих на рынке, но также выявил ряд людей, находящихся в режиме паузы”, – сказал он. “Действительно важно, чтобы люди обращались к профессиональному риэлтору, который помог бы им с выбором, потому что, возможно, сейчас самое время действительно выйти на рынок.

По данным Forbes, более прохладный рынок также означает большее количество инвестиционных возможностей для покупателей – особенно в Торонто, Ванкувере и Монреале – в секторе кондоминиумов. “Это еще одна возможность для людей, особенно когда у них много собственного капитала в их доме, когда они ищут инвестиции”, – сказал он. “Возможно, для них имеет смысл получить ипотеку для покупки второй, инвестиционной недвижимости”.

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