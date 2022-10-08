Грубый анализ нынешнего состояния квебекского общества в вопросе об отделении от Канады

Сколько человек проголосовали бы за отделение, если бы референдум состоялся сегодня?

Назвать точные цифры, разумеется, невозможно. Ни один опрос общественного мнения не позволит сделать окончательный вывод. Напомним, что на последнем референдуме по этому вопросу, состоявшемся в 1995 году, за независимостть проголосовали 49,6% процентов избирателей, а против – 50,4%, что само по себе показательно, особенно с учётом того, что в месяцы, предшествующие референдуму гражданство новым иммигрантам вручалось по первому требованию. Федеральное правительство сделало всё, чтобы усилить прослойку сторонников федерализма, и премьер-министр Квевбека после оглашения результатов с горечью заявил, что вопрос был решён не квебекцами, а пришлыми иммигрантами, которые с невероятной лёгкоостью стали гражданами Канады. Но это времена прошлые. Что же происходит сегодня?

Все опросы общества в последние годы показывают устойчивый уровень сторонников отделения от Канады примерно в 30% от общего числа жителей. Эта цифра может меняться в ту или иную сторону, но пока ни разу она не приближалась к 50%, даже к 45%. Но вот результаты последних выборов в Квебеке:

Квебекская партия и партия Солидарный Квебек получили, в совокупности, до 30% голосов. Причём если Квебекская партия пользуется поддержкой сельских регионов, где почти все жители – коренные квебекцы, то Солидарный Квебек укрепился в Монреале, Шербруке и других крупных центрах. Если у Квебекской партии устойчивое влияние в глубинке, солидаристы всё сильнее в среде молодёжи.

Обе партии чётко и недвусмысленно выступают за отделение Квебека от Канады. Ещё в 2017 году они подписали “пакт о ненападении” с Квебекской партией, который выразился в снятии кандидатов одной из партий в тех округах, где вторая партия выглядела предпочтельней, так что целью было избежать победы других организаций.

Но 30%, отданных за эти две партии никак не отражают реальность. Можно с долей уверенности утверждать, что те, кто проголосовал за них на недавних выборах, проголосовал бы и за отделение (исключения, конечно, возможны). Но среди тех, кто голосовал за CAQ и за переизбрание Франсуа Лего весьма много сторонников независимости. Ни сам Лего, ни другие лидеры его партии ни разу не высказывались ни “за”, ни “против” идеи незавиисимости, но, отвечая на соответствующие вопросы, речь всегда шла о том, что “сегодня не время, давайте усилим экономику, давайте разберемся с другими делами”. Ни одного чёткого заявления об отказе от идеи сувернитета партия ни разу не сделала. Более того, есть достаточное количество фактов, показывающих стремление нынешнего правительства усиливать позиции Квебека, ограничивая влияние федеральной власти – уже после выборов Квебек (как пример), отверг позицию федерального правительства, которое отказалось дать больше прав Квебеку в вопросах иммиграции.

Нельзя забывать и об остальных партиях. Если среди сторонников Либеральной партии Квебека, скорее всего, сувернитистов можно по пальцам пересчитать, но всё же каждый голос в пользу идеи независимости из этой категории граждан будет иметь значение. Что касается Консервативной партии Квебека, то там явно какой-то значительный процент выступил бы на референдуме за незвисимость (допустим, четверть сторонников – тогда это примерно 4% от общего количества избирателей на лавочку к сепаратистам.

То есть, остаётся повторить, что рост настроений, направленных на сувернитет Квебека, очевиден. Но насколько? Тут остаётся только развести руками.

Франсуа Лего обещал, что во время его правления референдума не будет. Сомнений в том, что в этом отношении он обещание выполнит, нет. Но что будет позже? Натиск Солидарного Квебека ощущается сильно. Его победа на следующих выборах возможна, особенно, если эта партия выступит единым фронтом с Квебекской партией (хотя очень рано об этом говорить). Так что ситуация осложняется, хотя в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать резких и неожиданных телодвижений в этом отношении.