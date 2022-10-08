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Общество Криминал Перестрелка в Эстерели (Лорентиды). На сей раз, видимо, выходцы из Украины?
Inna
Инна Яшишина и Дональд Трамп. Фотография настоящая, не монтаж. По меньшей мере, так утверждается в сети.

Перестрелка в Эстерели (Лорентиды). На сей раз, видимо, выходцы из Украины?

Megan Jorgensen Окт 8, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 112 Просмотров

Перестрелка в Эстерели (Лорентиды). Трое раненых (?) На сей раз с участием выходцев из Украины. К тому же дело, возможно, связано с самим Дональдом Трампом

Возможно, перестрелка связана с Дональдом Трампом или с финансовой элитой в США.

В пятницу, 7 октября, на стоянке гостиничного комплекса Estérel Resort, в районе Лорентид, неподалёку от Монреаля, произошла перестрелка, в результате которой три человека были ранены выстрелами из пистолета. Происшествие имело место в разгар дня, примерно в 13 часов. Якобы, стрелял ни один человек, а, по меньшей мере, двое, причём речь именно о перестрелке, а не об обстреле группы.

Сначала было сообщено об одном раненом, затем было уточнено, что раненых, якобы, трое.

Среди раненых – Валерий Тарасенко, выходец из Украины, и Инна Яшишина (в некоторых источниках она фигурирует под именем Ящищак). Имя женщины, которая тоже родом из Украины, неоднократно мелькало в сообщениях о скандалах вокруг Дональда Трампа, в частности, в обвинениях в финансовых махинациях, незаконных утечках данных и т.д. (сложно сказать, насколько эти обвинения реальны, но госпожу Яшишину считают непосредственно замешанной в этих делах). Яшишиной 33 года, она выдавала себя за одну из наследниц Ротшильда и втёрлась в доверие ко многим представителям финансовой элиты США, добывая информацию, скорее всего, в целях личного обогащения, но, опять же, ничего точно об её целях неизвестно.

Валерий Тарасенко тяжело ранен, его жизнь в опасности. О состоянии других раненых сведения не публикуются, как неизвестна и личность третьего раненого, но сообщено, что это не случайно попавший под обстрел прохожий, а человек, который находился с Валерием Тарасенко.

Пока ничего толком неизвестно, ни причины перестрелки, ни то, кто открыл огонь. Но доказанная связь раненой женщины и Трампа заставляет подумать о том, что события, связанные с этой стрельбой, только начинают развиваться.

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