Их имена встречаются в названиях улиц, школ, городов. Кем эти люди были, чем отличились, почему их не забыли?
По просьбе читателей, рассказываем об известных и даже знаменитых персонажах Квебека и Канады, чьи имена, чаще всего на слуху – эти имена носят улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы… Список длинный, мы, по мере возможности, будем его продолжать в следующих выпусках:
Джованни Кабото (Giovanni Caboto) 1450(?)-1500(?) – Венецианский мореплаватель, первым описал северные районы Атлантики и Ньюфаундленд. Пропал без вести во время плавания в Канаду. Памятник Каботу установлен в центре Монреаля близ Плазы Алексис Нион (Alexis Nihon) у метро Атвотер (Atwater).
Мемеберту (Membertou) ?-1611 – Вождь племени Микмаков. Много сделал для установления дружеских отношений между французскими поселенцами и индейцами. Первый окрещённый индеец в Канаде.
Жак Картье (Jacques Cartier) 1491-1557 – Первооткрыватель Канады. Совершил три (возможно, четыре) путешествия в страну. Первым поднялся во Святому Лаврентию до острова Монреаль. Именем Жака Картье названа центральные площади Квебека и Монреаля, город, река и много иных мест.
Жан Франсуа де ля Рок Роберваль (Jean-François de la Rocque de Roberval) -1500 (?)-1560 – Политический деятель. Протестант. В 1541 году назначен первым Генерал-губернатором Новой Франции (Канады). Автор первых указов по государственному устройству страны. Убит в Париже в первые дни религиозных войн.
Франсуа Граве дю Пон (François Gravé du Pont) 1554-1629 – положил начало торговле пушниной в стране. Совершил много путешествий по всей Новой Франции. Замещал Самуэля Шамплена на посту генерал-губернатора во время отсутствия того в Канаде.
Самуэль де Шамплен (Samuel de Champlain) 1570-1635. – Королевский географ. Прибывает в Канаду в конце XVIого века, подписывает договор о союзе с племенами Гуронов и Алгонкинов в борьбе против ирокезов. В 1608 году основал город Квебек. Первым описал обычаи и нравы индейцев, ранен в бою с ирокезами. Назначен Генерал-губернатором Новой Франции. Скончался в Квебеке. Могила не найдена до сих пор.
Луи Эбер (Louis Hébert) 1575-1627 – Первый крестьянин, вспахавший поле в Канаде и собравший первый урожай. Кроме основного занятия – землепашества, исполнял обязанности лекаря Квебека и одновременно первого королевского прокурора страны. Погиб в результате несчастного случая.
Жером Ле Ройе Доверсие (Jérôme Le Royer Dauversière) – 1597-1659 – Ни разу не покидал пределы Франции, однако по праву считается основателем Монреаля, наряду с Полем Де Мезонёв. Именно Ле Ройе выдвинул идею создания крупного центра на острове Монреаль, собрал средства для основания колонии и завербовал первых поселенцев.
Жан Николе (Jean Nicolet) 1598-1642 – Исполнял обязанности представителя Франции перед индейскими племенами. Говорил на нескольких языках. Прожил среди индейцев много лет. Заключил мир с рядом племён и совершил много путешествий. Погиб во время переправы через реку в Квебеке, отправившись в шторм спасать индейцев.
Жак Эртель (Jacques Hertel) 1603-1651 – Убедил племена гуронов выступить на стороне французов, обеспечив тем самым спасение Новой-Франции перед натиском ирокезов. Погиб в бою с ирокезами.
(Продолжение следует).