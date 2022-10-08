Их имена встречаются в названиях улиц, школ, городов. Кем эти люди были, чем отличились, почему их не забыли?

Краткие биографии исторических личностей Квебека, чьи имена слышали все (или почти все) жители провинции.

По просьбе читателей, рассказываем об известных и даже знаменитых персонажах Квебека и Канады, чьи имена, чаще всего на слуху – эти имена носят улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы… Список длинный, мы, по мере возможности, будем его продолжать в следующих выпусках:

Джованни Кабото (Giovanni Caboto) 1450(?)-1500(?) – Венецианский мореплаватель, первым описал северные районы Атлантики и Ньюфаундленд. Пропал без вести во время плавания в Канаду. Памятник Каботу установлен в центре Монреаля близ Плазы Алексис Нион (Alexis Nihon) у метро Атвотер (Atwater).

Мемеберту (Membertou) ?-1611 – Вождь племени Микмаков. Много сделал для установления дружеских отношений между французскими поселенцами и индейцами. Первый окрещённый индеец в Канаде.

Жак Картье (Jacques Cartier) 1491-1557 – Первооткрыватель Канады. Совершил три (возможно, четыре) путешествия в страну. Первым поднялся во Святому Лаврентию до острова Монреаль. Именем Жака Картье названа центральные площади Квебека и Монреаля, город, река и много иных мест.

Жан Франсуа де ля Рок Роберваль (Jean-François de la Rocque de Roberval) -1500 (?)-1560 – Политический деятель. Протестант. В 1541 году назначен первым Генерал-губернатором Новой Франции (Канады). Автор первых указов по государственному устройству страны. Убит в Париже в первые дни религиозных войн.

Франсуа Граве дю Пон (François Gravé du Pont) 1554-1629 – положил начало торговле пушниной в стране. Совершил много путешествий по всей Новой Франции. Замещал Самуэля Шамплена на посту генерал-губернатора во время отсутствия того в Канаде.

Самуэль де Шамплен (Samuel de Champlain) 1570-1635. – Королевский географ. Прибывает в Канаду в конце XVIого века, подписывает договор о союзе с племенами Гуронов и Алгонкинов в борьбе против ирокезов. В 1608 году основал город Квебек. Первым описал обычаи и нравы индейцев, ранен в бою с ирокезами. Назначен Генерал-губернатором Новой Франции. Скончался в Квебеке. Могила не найдена до сих пор.

Луи Эбер (Louis Hébert) 1575-1627 – Первый крестьянин, вспахавший поле в Канаде и собравший первый урожай. Кроме основного занятия – землепашества, исполнял обязанности лекаря Квебека и одновременно первого королевского прокурора страны. Погиб в результате несчастного случая.

Жером Ле Ройе Доверсие (Jérôme Le Royer Dauversière) – 1597-1659 – Ни разу не покидал пределы Франции, однако по праву считается основателем Монреаля, наряду с Полем Де Мезонёв. Именно Ле Ройе выдвинул идею создания крупного центра на острове Монреаль, собрал средства для основания колонии и завербовал первых поселенцев.

Жан Николе (Jean Nicolet) 1598-1642 – Исполнял обязанности представителя Франции перед индейскими племенами. Говорил на нескольких языках. Прожил среди индейцев много лет. Заключил мир с рядом племён и совершил много путешествий. Погиб во время переправы через реку в Квебеке, отправившись в шторм спасать индейцев.

Жак Эртель (Jacques Hertel) 1603-1651 – Убедил племена гуронов выступить на стороне французов, обеспечив тем самым спасение Новой-Франции перед натиском ирокезов. Погиб в бою с ирокезами.

(Продолжение следует).