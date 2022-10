Канадский регулятор предупредил о рисках систем распознавания лиц

Комитет по информации, защите частной жизни и этике Канады (The Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics) опубликовал доклад о технологиях распознавания лиц (ТРЛ) и применении искусственного интеллекта (ИИ).

В докладе рассматриваются преимущества и риски использования подобных решений полицией, а также проблемы ошибочной идентификации и предвзятость алгоритмов.

В документе перечислены рекомендации правительству Канады:

в законодательстве необходимо четко определить допустимые виды использования ТРЛ, ввести запрет массовой слежки с помощью подобных систем;

установить требование к соцсетям и цифровым платформам, действующим в Канаде, удалять всю личную информацию пользователей после истечения установленного срока;

установить требование о сборе биометрической информации только после согласия субъектов персональных данных, установить запрет обмена товаров или услуг на биометрические данные;

наделить Уполномоченного по вопросам персональных данных (Privacy Commissioner) Канады правом штрафовать госучреждения и коммерческие организации, если использование ТРЛ нарушает закон о конфиденциальности 1985 года (Privacy Act) или Закон о защите личной информации и электронных документах 2000 года (Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000);

внести поправки в законодательство, запрещающие использование изображений канадцев, взятых из интернета, для пополнения баз данных ТРЛ или обучения алгоритмов ИИ;

повысить уровень защиты личных данных, в том числе биометрических, а также информировать канадцев об использовании их персональных сведений.