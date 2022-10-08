Джастин Трюдо прыгнул с 60-метровой тарзанки

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил прыжок с 60-метровой тарзанки над лагуной в провинции Квебек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил прыжок с 60-метровой тарзанки над лагуной в провинции Квебек, сообщает телеканал CTVNews.

Глава правительства прыгнул со специальной платформы, пролетел вниз, коснувшись воды, после чего канат поднял его на платформу.

«Никогда не знаешь, кого встретишь на вышке тарзанки в Great Canadian Bungee! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел прыгнуть сегодня утром со своим сыном Ксавье и дочерью Эллой-Грейс. Спасибо им за фантастические прыжки и даже за погружение в воду», – говорится в сообщении компании в соцсетях.

Как уточняется, 14-летний сын Трюдо Ксавье и его дочь, 13-летняя Элла-Грейс, также приняли участие в семейном экстриме. Согласно правилам компании, лица младше 18 лет должны получить письменное согласие родителей на прыжок.

Видео прыжка пможно посмотреть здесь!