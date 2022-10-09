Рецепты блюд из тыквы

Пять рецептов блюд из тыквы на День Благодарения
На День Благодарения народ, как правило, готовит праздничные блюда, основными компонентами которых являются индюшатина и тыква. Про рецепты блюд с индейкой можно ознакомиться здесь: Пять рецептов блюд из индюшки ко Дню Благодарения. И напоминаем о пяти рецептах блюд из тыквы.
Тыквенный суп
Состав:
- Бульон куриный – полтора литра
- Масло оливковое – для жарки лука и чеснока
- Средняя тыква
- Два средних яблока
- Соль, перец по вкусу, как и другие приправы по желанию
Как готовить суп из тыквы:
- Сварить литра полтора куриного постного бульона, курицу вытащить и отдать мужу или сьесть самой, но без шкурки
- Разогреть немного оливкового масла. Поджарить на нём нарубленную луковицу и мелко нарубленную дольку чеснока в течение минуты – двух
- Добавить в лук и чеснок разрезанную кубиками среднюю тыкву и два порубленых средних яблока
- Размешать массу и залить бульоном, после чего довести до кипения и держать на средне-слабом огне минут 20, пока яблоки и тыква не размякнут
- Посолить, поперчить
- Вылить смесь в миксер и сделать жу-жу-жу миксеру, пока не получится однородный суп-пюре, который должен быть вязким и аппетитным на вид
- Разогреть снова в течение минуты в кастрюльке или глубокой сковороде, добавить розмарин или другую травку по вкусу.
Заметим, что факультативно можно в ходе процесса добавить броколи, тогда будет тыквенно-броколейный суп-пюре.
Питательно, вкусно, утоляет голод, удаляет жиры.
Тыква с начинкой
Ешё раз заметим, что о тыкве вспоминают на ирландский праздник Хэллоуин, который празднуется в конце октября, да и то, часто не готовят, а просто делают из неё жуткие на вид (но праздничные!) игрушки. Однако, тыква — это далеко не только Хэллоуин и жареные семечки. Вот ешё одно вкусное блюдо, в основе которого лежит тыква:
Нам понадобятся следующие продукты:
- Одна средняя тыква
- 400 граммов куриного филе
- Одна средняя луковица
- 8 помидорчиков черри
- Зелёный лук
- Одна столовая ложка отварной перловки
- Растительное масло
- Соль
Готовим тыкву:
- Срезаем верхушку тыквы с той стороны, где хвостик (тыкву предварительно моем)
- Выбираем семечки
- Ножом срезаем мякоть тыквы, но примерно наполовину, не больше
- Филе курицы моем и режем кусочками
- Чистим и рубим мелко луковицу
- Подготовленные филе и луковицу кладем на раскаленную сковороду и жарим на растительном масле, перемешивая, минут 15 на среднем огне
- Между тем рубим зеленый лук и разрезаем помидоры пополам, а срезанную тыквенную мякоть режем кубиками
- Смешиваем мякоть тыквы с жаренным филе и луком, добавляем помидоры
- Заполняем саму тыковку смесью и надеваем шляпку тыквы
- Ставим в разогретую духовку (до 180 градусов) минут на 20-30 (на средней полке).
Блины с тыквой
Весьма вкусные блины, хотя, понятно, к сезону осеннего праздника чаще их готовят. Но почему бы не приготовить эти блины в любое другое время года?
Понадобится нам для блинов с тыквой:
- Граммов 200 тыквы
- Два яйца;
- Столовая ложка сахара;
- Две столовых ложки муки обычной пшениченой;
- Две столовых ложки сметаны густой, свежей;
- Ложка столовая молока любого;
- Соль, масло.
Готовим блины с тыквой:
- Растираем желток с сахаром.
- Теперь муку добавляем и опять размешиваем.
- Вот теперь взбитые белки вливаем и вымешиваем аккуратно тесто, пока масса не станет однородной.
- Очищенную тыкву натираем на тёрке. Теперь смешиваем с тестом.
- Жарим блины на разогретой сковороде, как обычно. На масле, разумеется.
- Кстати, эти блины можно и оладьями с тыквой обозвать, если тексто будет очень густым, а оладьи небольшими по размеру.
Напоследок заметим, что допускается замена тыквы на ревень. Но ревень надо резать тончайшими ломтиками, а не тереть. Остальное готовить так же.
Салат из рукколы с тыквой из американской кухни
Салат из хрустящей тыквы с рукколой (вид салатного растения) и с муссом из американской кухни, очень вкусный и необычный. Подходит к практически любой ситуации – на завтрак, на обед, на ужин, на праздничный стол и так далее…
Продукты для салата (на четыре порции салата):
- Граммов сто мякоти тыквы
- Две столовые ложки жидкого цветочного мёда
- 100 граммов натурального йогурта
- 200 граммов рукколы
- Половина чайной ложки лимонной цедры
- Чайная ложка лимонного сока
- Самая малость свежемолотого чёрного перца
- Столовая ложка жирных сливок
- Столовая ложка оливкового масла
- Соль
Готовим салат из тыквы с рукколой:
- Чистим тыкву, после чего удаляем семена, нарезаем мякоть тонкими пластинами
- Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем тыквенные пластины на противень
- Разогреваем духовкуд до 70 градусов по Цельсию
- Нагреваем мёд в течение минуты, добавляем в него, не снимая с огня, чёрный перец и цедру лимона, перемешиваем и снимаем мёд с огня
- Смазываем мёдом тыквенные пластины
- Ставим противень в духовку, подсушивая при указанной слабой температуре (70 градусов) часа полтора, пока кусочки не станут хрустящими
- Пока кусочки тыквы сушатся, взбиваем венчиком сливки до состояния пены в муссе
- Очень аккуратно вводим в пену йогурт, постоянно размешивая,затем мусс солим и перемешиваем
- Раскладываем мусс по глубоким тарелкам, сверху укладываем рукколу и кусочки тыквы
- Смешиваем лимонный сок и оливковое масло, поливаем смесью салат и подаём салат на стол.
Кстати, тыкву можно подсушить до необходимого состояния заранее.
Говядина с айвой и тыквой
Это основное блюдо к ужину! Потому что говядина с тыквой и айвой вкусна необыкновенно.
А чтобы получилось очень вкусно, надо готовить говядину вот как:
- 400 граммов мяса нарезать на небольшие кубики.
- Нарезать небольшую луковицу – должно получиться две столовых ложки нарезанного лука.
- Обжарить лук и мясо по отдельности в сливочном масле до подрумянинивания.
- Мясо достать из сковороды.
- Взять сто граммов айвы и 300 граммов тыквы, удалить семена, нарезать ломтиками и кубиками.
- Уложить айву и тыкву в сковороду, где готовилось мясо, и перемешать с оставшимся соком.
- Посыпать сахарным песком (столовая ложка или немного больше).
- Посолить.
- Посыпать корицой (немного).
- Залить холодной водой – двумя стаканами.
- Тушить айву и тыкву полтора часа на слабом огне.
- Добавить мясо и лук и потушить еще полчаса.
- Выключив огонь, посыпать свежей ароматной травкой – если есть такое желание. А можно и не посыпать, потому что и так очень вкусное африканское блюдо получается.
- Можно к окончанию процесса тушения добавить нарезанный сладкий перец и долить ложки две сухого красного вина.
Приятного аппетита!
Тыквенный суп – в составе рецепта указана дыня, тыквы нет.