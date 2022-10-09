Рецепты блюд из тыквы

Пять рецептов блюд из тыквы на День Благодарения

Рецепты пяти изумительно вкусных блюд из тыквы. Как раз на День Благодарения.

На День Благодарения народ, как правило, готовит праздничные блюда, основными компонентами которых являются индюшатина и тыква. Про рецепты блюд с индейкой можно ознакомиться здесь: Пять рецептов блюд из индюшки ко Дню Благодарения. И напоминаем о пяти рецептах блюд из тыквы.

Тыквенный суп

Состав:

Бульон куриный – полтора литра

Масло оливковое – для жарки лука и чеснока

Средняя тыква

Два средних яблока

Соль, перец по вкусу, как и другие приправы по желанию

Как готовить суп из тыквы:

Сварить литра полтора куриного постного бульона, курицу вытащить и отдать мужу или сьесть самой, но без шкурки Разогреть немного оливкового масла. Поджарить на нём нарубленную луковицу и мелко нарубленную дольку чеснока в течение минуты – двух Добавить в лук и чеснок разрезанную кубиками среднюю тыкву и два порубленых средних яблока Размешать массу и залить бульоном, после чего довести до кипения и держать на средне-слабом огне минут 20, пока яблоки и тыква не размякнут Посолить, поперчить Вылить смесь в миксер и сделать жу-жу-жу миксеру, пока не получится однородный суп-пюре, который должен быть вязким и аппетитным на вид Разогреть снова в течение минуты в кастрюльке или глубокой сковороде, добавить розмарин или другую травку по вкусу.

Заметим, что факультативно можно в ходе процесса добавить броколи, тогда будет тыквенно-броколейный суп-пюре.

Питательно, вкусно, утоляет голод, удаляет жиры.

Тыква с начинкой

Ешё раз заметим, что о тыкве вспоминают на ирландский праздник Хэллоуин, который празднуется в конце октября, да и то, часто не готовят, а просто делают из неё жуткие на вид (но праздничные!) игрушки. Однако, тыква — это далеко не только Хэллоуин и жареные семечки. Вот ешё одно вкусное блюдо, в основе которого лежит тыква:

Нам понадобятся следующие продукты:

Одна средняя тыква

400 граммов куриного филе

Одна средняя луковица

8 помидорчиков черри

Зелёный лук

Одна столовая ложка отварной перловки

Растительное масло

Соль

Готовим тыкву:

Срезаем верхушку тыквы с той стороны, где хвостик (тыкву предварительно моем) Выбираем семечки Ножом срезаем мякоть тыквы, но примерно наполовину, не больше Филе курицы моем и режем кусочками Чистим и рубим мелко луковицу Подготовленные филе и луковицу кладем на раскаленную сковороду и жарим на растительном масле, перемешивая, минут 15 на среднем огне Между тем рубим зеленый лук и разрезаем помидоры пополам, а срезанную тыквенную мякоть режем кубиками Смешиваем мякоть тыквы с жаренным филе и луком, добавляем помидоры Заполняем саму тыковку смесью и надеваем шляпку тыквы Ставим в разогретую духовку (до 180 градусов) минут на 20-30 (на средней полке).

Блины с тыквой

Весьма вкусные блины, хотя, понятно, к сезону осеннего праздника чаще их готовят. Но почему бы не приготовить эти блины в любое другое время года?

Понадобится нам для блинов с тыквой:

Граммов 200 тыквы

Два яйца;

Столовая ложка сахара;

Две столовых ложки муки обычной пшениченой;

Две столовых ложки сметаны густой, свежей;

Ложка столовая молока любого;

Соль, масло.

Готовим блины с тыквой:

Растираем желток с сахаром. Теперь муку добавляем и опять размешиваем. Вот теперь взбитые белки вливаем и вымешиваем аккуратно тесто, пока масса не станет однородной. Очищенную тыкву натираем на тёрке. Теперь смешиваем с тестом. Жарим блины на разогретой сковороде, как обычно. На масле, разумеется. Кстати, эти блины можно и оладьями с тыквой обозвать, если тексто будет очень густым, а оладьи небольшими по размеру.

Напоследок заметим, что допускается замена тыквы на ревень. Но ревень надо резать тончайшими ломтиками, а не тереть. Остальное готовить так же.

Салат из рукколы с тыквой из американской кухни

Салат из хрустящей тыквы с рукколой (вид салатного растения) и с муссом из американской кухни, очень вкусный и необычный. Подходит к практически любой ситуации – на завтрак, на обед, на ужин, на праздничный стол и так далее…

Продукты для салата (на четыре порции салата):

Граммов сто мякоти тыквы

Две столовые ложки жидкого цветочного мёда

100 граммов натурального йогурта

200 граммов рукколы

Половина чайной ложки лимонной цедры

Чайная ложка лимонного сока

Самая малость свежемолотого чёрного перца

Столовая ложка жирных сливок

Столовая ложка оливкового масла

Соль

Готовим салат из тыквы с рукколой:

Чистим тыкву, после чего удаляем семена, нарезаем мякоть тонкими пластинами Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем тыквенные пластины на противень Разогреваем духовкуд до 70 градусов по Цельсию Нагреваем мёд в течение минуты, добавляем в него, не снимая с огня, чёрный перец и цедру лимона, перемешиваем и снимаем мёд с огня Смазываем мёдом тыквенные пластины Ставим противень в духовку, подсушивая при указанной слабой температуре (70 градусов) часа полтора, пока кусочки не станут хрустящими Пока кусочки тыквы сушатся, взбиваем венчиком сливки до состояния пены в муссе Очень аккуратно вводим в пену йогурт, постоянно размешивая,затем мусс солим и перемешиваем Раскладываем мусс по глубоким тарелкам, сверху укладываем рукколу и кусочки тыквы Смешиваем лимонный сок и оливковое масло, поливаем смесью салат и подаём салат на стол.

Кстати, тыкву можно подсушить до необходимого состояния заранее.

Говядина с айвой и тыквой

Это основное блюдо к ужину! Потому что говядина с тыквой и айвой вкусна необыкновенно.

А чтобы получилось очень вкусно, надо готовить говядину вот как:

400 граммов мяса нарезать на небольшие кубики. Нарезать небольшую луковицу – должно получиться две столовых ложки нарезанного лука. Обжарить лук и мясо по отдельности в сливочном масле до подрумянинивания. Мясо достать из сковороды. Взять сто граммов айвы и 300 граммов тыквы, удалить семена, нарезать ломтиками и кубиками. Уложить айву и тыкву в сковороду, где готовилось мясо, и перемешать с оставшимся соком. Посыпать сахарным песком (столовая ложка или немного больше). Посолить. Посыпать корицой (немного). Залить холодной водой – двумя стаканами. Тушить айву и тыкву полтора часа на слабом огне. Добавить мясо и лук и потушить еще полчаса. Выключив огонь, посыпать свежей ароматной травкой – если есть такое желание. А можно и не посыпать, потому что и так очень вкусное африканское блюдо получается. Можно к окончанию процесса тушения добавить нарезанный сладкий перец и долить ложки две сухого красного вина.

Приятного аппетита!