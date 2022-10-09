В Иране обстановка продолжает накаляться. Аятоллы винят США, Израиль и иностранных агентов в попытке развалить духовную державу. Народу на улицах всё больше, протесты всё сильнее

Столкновения на улицах всё серьёзнее, жертв всё больше. События уже называют “всеобщим восстанием”.

На улицах иранских городов не только не утихают, но обостраются столкновения между восставшей молодёжью и силами “охраны порядка”.

Каждый день приходят сообщения о гибели девушек и юношей, которых застрелили или забили до смерти “гвардейцы кардинала” (точнее, силовики, подчиняющиеся президенту страны). Называются цифры от ста до двухсот погибших (точные данные никто не знает). В субботу, 8 октября, демонстрации достигли невиданного размаха. Более того, в пятницу, 7 октября, президент страны Эбрахим Раиси выступил в университете Al-Zahra перед студентками (в этом университете учатся только женщины). Аудитория была отобрана тщательнейшим образом, пускали только “своих”, только тех, кто доказал, что оказывает поддержку властям. Президент с придыханием поведал собравшимся, что протесты, конечно же, оплачены прихостнями, купленными на доллары и шекели, за ними стоят США и Израиль. Но, заверил руководитель Ирана, у страны есть верные союзники, которые не дадут ей скатиться в хаос окончательно. Поименно союзников глава страны не назвал, но и без того известно, кто числится в верных друзьях религиозного мракобесного режима.

Встреча с отобранными студентками прошла спокойно, но уже на выходе из зала случился конфуз – сотни студенток, которые в зал допущены не были, собрались у дверей заведения и стали скандировать лозунги, направленные против президента. От “Раиси, уходи” до лозунгов – “Смерть палачу!” Разумеется, студенты были разогнаны прибывшими на подмогу полицейскими, но манифестации продолжились по всей столице. Наверняка, их участники подкуплены агентами влияния. Как и сотни погибших девушек и юношей, которых уже убили “защитники духовности”.

Столкновения продолжались всю ночь, а в воскресенье утром не стихли.

Более того, сообщается о начале массовых забастовок на заводах, фабриках, на транспорте.

А субботним вечером на экране государственного телеканала, в тот момент, когда там показывали айятоллу Али Хаменеи – “любимого духовного вождя иранцев”, вдруг появилась надпись – “твои руки в крови наших молодых людей”. Затем на лицо айятоллы был наведён прицел и появились призывы к ликвидации преступников. Затем хакеры призвали народ ко всеобщему выступлению под лозунги, призывающие к борьбе от ига релизионой верхушки. Только после этого передача была прервана.

Утром в воскресенье поступили странные сообщения о том, что несколько военных баз, солдаты с которых были привлечены к подавлению демонстраций, подверглись атакам иранских же военных дронов. Подробности неизвестны, но сообщения поступают из разных источников и вряд это выдумка. Но если это правда, то кто эти дроны запускает?

Чем кончится нынешнее противостояние, вряд ли могут сказать даже эксперты по Ирану, но что положение крайне серьёзное, сомнений нет. Опять беженцев ждать в Канаде?

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