Опасные домашние животные: собаки загрызли двоих маленьких хозяев

Также этим летом в Пенсильвании змея задушила своего хозяина.

Двое маленьких детей погибли, а их мать была госпитализирована после того, как на них напали домашние собаки. Об этом сообщает офис шерифа округа Шелби в Теннесси.

В эту среду “питомцы” загрызли двухлетнюю девочку и пятимесячного мальчика. Хозяйка собак и мама погибших малышей также была искусана до критического состояния. Женщина была доставлена ​​в местную больницу. На следующий день состояние пострадавшей было улучшилось с критического до стабильного.

Собак усыпили в четверг.

Личности пострадавших, а также породы собак не разглашаются.