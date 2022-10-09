Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Дети, семья Опасные домашние животные: собаки загрызли двоих маленьких хозяев

Опасные домашние животные: собаки загрызли двоих маленьких хозяев

Olga Fedak Окт 9, 2022 Дети, семья, Животные, Новости Америки, Происшествия Оставить комментарий 38 Просмотров

Также этим летом в Пенсильвании змея задушила своего хозяина.

Двое маленьких детей погибли, а их мать была госпитализирована после того, как на них напали домашние собаки. Об этом сообщает офис шерифа округа Шелби в Теннесси.

В эту среду “питомцы” загрызли двухлетнюю девочку и пятимесячного мальчика. Хозяйка собак и мама погибших малышей также была искусана до критического состояния. Женщина была доставлена ​​в местную больницу. На следующий день состояние пострадавшей было улучшилось с критического до стабильного.

Собак усыпили в четверг.

Личности пострадавших, а также породы собак не разглашаются.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal