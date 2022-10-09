Опасные домашние животные: собаки загрызли двоих маленьких хозяев

Также этим летом в Пенсильвании змея задушила своего хозяина.
Двое маленьких детей погибли, а их мать была госпитализирована после того, как на них напали домашние собаки. Об этом сообщает офис шерифа округа Шелби в Теннесси.
В эту среду “питомцы” загрызли двухлетнюю девочку и пятимесячного мальчика. Хозяйка собак и мама погибших малышей также была искусана до критического состояния. Женщина была доставлена в местную больницу. На следующий день состояние пострадавшей было улучшилось с критического до стабильного.
Собак усыпили в четверг.
Личности пострадавших, а также породы собак не разглашаются.