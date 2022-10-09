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Новости Новости Квебека и Монреаля Человек, который сформировал современный Квебек: скончался основатель Videotron Андре Шаньон

Человек, который сформировал современный Квебек: скончался основатель Videotron Андре Шаньон

Olga Fedak Окт 9, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Это интересно Оставить комментарий 22 Просмотров

Напомним, что компания Видеотрон предоставляет бесплатную связь для украинских переселенцев.

Андре Шаньон, бизнесмен из Квебека, основавший телекоммуникационного гиганта Videotron, а затем один из крупнейших семейных фондов в стране, скончался рано утром в субботу в возрасте 94 лет в окружении близких.

Уроженец Монреаля и электрик по профессии, Шаньон в 1964 году основал Videotron, компанию кабельного телевидения в Квебеке. Впоследствии она стала одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Канады.

В 2000 году Videotron был приобретен Quebecor Media Inc. Тогда же Шаньон и его вдова Люси учредили Фонд Люси и Андре Шаньон с целью предотвращения бедности.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего воздал должное Шаньону как блестящему и дальновидному человеку, с которым он много раз консультировался в течение своей политической карьеры.

Лего сказал, что основав Videotron, Шаньон сформировал современный Квебек, и подчеркнул свои исключительные усилия по предотвращению бедности через семейный фонд.

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