Павел Дуров призвал удалить приложение WhatsApp с телефонов, потому что обеспечение безопасности приложения никуда не годится

По словам создателя “Телеграм”, WhatsApp не обеспечивает безопасность личных данных пользователей.

Павел Дуров, известный предприниматель и программист, один из основателей социальной сети “В Контакте” и основатель “Телеграм”, публично заявил, что приложение WhatsApp представляет опасность для пользователей. По словам Дурова (предприниматель живёт в Дубае, у него есть паспорта Объединённых Арабских Эмиратов и Франции), приложение с лёгкостью могут использовать хакеры, которые желают получить доступ к личным данным лиц, у которых на телефонах установлен WhatsApp. Дуров пояснил, что проблемы с безопасностью приложения возникали неоднократно и что у него нет сомнений в том, что в системе есть другие ошибки, которые в любой момент могут привести к взлому личных телефонов. В качестве примера Дуров рассказал о недавнем распространении вредоносного видео, которое блокирует телефоны через WhatsApp.

Дуров привёл другие технические подробности проблем, названия программ, указал места, наиболее уязвимые для атак хакеров.

Создатель Telegram (из сети “В Контакте”, по его словам, его вынудили уйти спецслужбы, хотя история долгая, желающие могут ознакомиться с версиями в Интернете) подчеркнул, что его предупреждение ни в коем случае не означает, что он призывает всех пользователь переходить на Телеграм – “выбирайте любую программу общения, но не WhatsApp, сказал он. Хотя в этом отношении можно лишь хмыкнуть и пожать плечами – WhatsApp и Telegram – главные конкуренты, и когда владелец одной из программ ругает другую, вывод может быть лишь один. Чем ответит Марк Цукерберг, владелец Meta, в систему которой входит и WhatsApp, пока непонятно, но месть его будет ужасна, наверняка.