В Индии убит тигр-людоед, загрызший несколько десятков человек

Убит тигр-людоед, установивший своеобразный рекорд по нападению на людей.

На прошлой недели в районе Шампаран (Champaran), жители, с помощью охотников и полицейских, провели широкую облаву на тигра-людоеда. Начиная с мая этого года тигр зарезал не менее трёх десятков человек, причём только за последний месяц он загрыз шесть жителей. Случаев гибели людей ещё больше, но именно это количество точно доказано, как убийство, совершённое этим животным, а ещё несколько человек, возможно, были загрызены другими тиграми, что, впрочем, маловероятно.

Облаву устроили после того, как тигр-людоед убил девочку двенадцати лет, утащив её в джунгли прямо из её постели. До этого тигр-убийца, неделю назад загрыз женщину и её сына восьми лет.

Облава продолжалась шесть часов. Сотни жителей шли цепью по полям сахарного тростника и по джунглям, непрерывно стуча в пустые кастрюли, создавая неимоверный шум и гам, с целью заставить зверя бежать в определённом направлении, где его поджидала цепь их охотников и полицейских. В конце концов тигр выскочил прямо на группу из восьми человек, которые тут же открыли огонь и застрелили зверя.

По всей видимости, тигр ушёл из Тигрового заповедника Валмики (Valmiki), где дикие звери живут в безопасности, их подкармливают и следят за популяцией.

Тигру-убийце было три-пять лет. Сначала его пытались найти и вернуть в заповедник, но он всегда уходил от погони.

Всего в Индии с 2014 года по 2019 год тигры убили не менее 225 человек, За это же вермя около 200 тигров были убиты браконьерами или погибли от ударов током от опор электропередач.

В Индии сейчас проживают 70 процентов мировой популяции тигров, в 2018 году была проведена их перепись, оказалось, что их 2967 особей. К сожалению, тигры всё более опасны потому, что ареал их обитания сокращается – строятся дома, распахиваются земли, выкорчёвываются леса, у зверей всё меньше доступной еды. Отсюда и рост конфликтов между зверем и человеком. Чаще тигры нападают на домашний скот, но и человеком не брезгуют.