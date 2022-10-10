Основные данные о туристах, приезжающих в Монреаль. Они радуют (данные, а может, и туристы)

Этим летом Монреаль посетили восемь миллионов туристов – потихоньку жизнь налаживается

В 2019 году Монреаль посетило рекордное число туристов. В этом году их 80% от рекордного уровня, но количество гостей растёт.

Президент государственной компании “Туризм Монреаля” (Tourisme Montréal) порадовал горожан радостной вестью, а именно: Летом 2022 года все традиционные фестивали, концерты, регулярные выставки и прочие культурные мероприятия, характеризующие культурную жизнь Монреаля, вернулись в город после двух лет вынужденного затишья.

В этом году Монреаль принял 8 миллионов туристов из самых разных стран мира, а число участников и зрителей фестивалей и концертов приятно удивило – билеты продавались, как горячие пирожки, явно народ изголодался по массовым зрелищам.

В первый “послепандемийный” год рекорд последнего “допандемийного” не побит – тогда за летние месяцы Монреаль посетили десять миллионов человек, но ведь и ограничения на поездки стали исчезать этим летом, и народ ещё частично опасался ездить в гости.

Доходы от туризма возросли в сравнении с 2019 годом, несмотря на пока ещё заметный спад по количеству приезжих, но рост доходов объясняется инфляцией – повышением цен на билеты, в основном. Можно сделать вывод, что цены на билеты выросли более, чем на 20%.

В следующем году “Туризм Монреаля” рассчитывает на прибытие не менее 9,5 миллионов гостей. Кроме традиционных мероприятий, город примет несколько международных конгрессов. Возможно, в 2023 году имеет смысл ожидать нового рекорда посещаемости Монреаля иностранными туристами. Поживём – увидим.