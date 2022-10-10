Канадские учёные выяснили причину болезни Альцгеймера

Авторы научной работы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера можно будет вылечить с помощью иммунорегулирующих препаратов.

Причина болезни Альцгеймера установлена учёными из канадского Университета Далхаузи сообщается 6 апреля в статье научного журнала Alzheimer’s Association.

Канадские биохимики опубликовали результаты исследования, из которых следует что болезнь Альцгеймера — это аутоиммунная патология, вызванная белком бета-амилоидом Aβ.

Такие раздражители, как инфекция, травма или депрессия, вызывают ответную реакцию иммунных клеток, которые продуцируют иммунопептид Aβ. В результате запускается каскад реакций врожденного иммунитета, в котором Aβ проявляет как иммуномодулирующие, так и антимикробные свойства независимо от наличия инфекции в организме. Сходство молекул, из которых состоят мембраны патогенных бактерий и мембраны нейронов, приводит к тому, что Aβ начинает атаковать нормальные клетки мозга. В итоге это приводит к утрате функций нейронов, что проявляется деменцией.

Авторы научной работы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера можно будет вылечить с помощью иммунорегулирующих препаратов.