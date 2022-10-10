Канадская парламентская делегация приехала на Тайвань

Тайвань считает себя продолжателем государственности Китайской Республики и единственной законной властью в Китае.

На Тайвань прибыла канадская парламентская делегация, сообщил 9 октября портал Taiwan News.

Возглавляет ее Джуди Сгро. В делегацию вошли представители разных партий. Это первый визит на Тайвань парламентариев из Канады с 2019 года, когда началась эпидемия COVID-19.

Делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь, вице-президентом Лаем Цинде, премьер-министром Су Чжэньчаном, министром иностранных дел Джозефом Ву и спикером парламента Ю Шикуном.

Парламентарии из Канады поздравили Тайвань с праздником Двух десяток. Джуди Сгро должна получить от тайваньских властей Большу медаль дипломатии за вклад в развитие отношений между Тайванем и Канадой.

Напомним, сейчас на Тайване находятся еще две парламентские делегации — из Японии и из США. Их приезд также приурочен к празднику Двух десяток.

Праздник Двух десяток — годовщина Учанского восстания 10 октября 1911 года, которое стало началом Синьхайской революции, которая в свою очередь привела к свержению маньчжурской династии Цин и созданию Китайской Республики.

Тайвань считает себя продолжателем государственности Китайской Республики и единственной законной властью в Китае. Материковая часть Поднебесной находится под властью Коммунистической партии Китая, которая в 1949 году победила армию лидера партии Гоминьдан Чан Кайши. Он со своими сторонниками был вынужден бежать на Тайвань.