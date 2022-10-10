Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире Шотландия намерена отделиться от Великобритании
Фото: https://infoteka.bg/

Шотландия намерена отделиться от Великобритании

Виктория Христова Окт 10, 2022 В Мире, Новости, Политика Комментарии к записи Шотландия намерена отделиться от Великобритании отключены 23 Просмотров

Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.

Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.

“Верховный суд Британии будет рассматривать слушание аргументов о разрешении проведения референдума об обособлении без одобрения британского правительства”, — говорится в сообщении.

Шотландская власть возражает против решения официального Лондона о выходе из Европейского союза. Референдум могут провести осенью 2023 года. По мнению Эдинбурга, «фундаментальное и неотъемлемое право на самоопределение», заложенное в «Законе о Шотландии» от 1998 года, является основным и решающим аргументом в споре.

В противном случае Шотландская национальная партия (SNP) намерена баллотироваться на следующих всеобщих выборах в Великобритании исключительно на платформе независимости Шотландии, что превратит местные выборы в фактический плебисцит.

После смерти британской королевы Елизаветы II число сторонников независимости Шотландии от Соединенного Королевства снизилось с 49 до 42 процентов.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в лице первого министра Шотландии Николи Стерджен активно настаивает на необходимости повторного голосования после выхода Великобритании из Евросоюза.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal