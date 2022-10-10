Шотландия намерена отделиться от Великобритании

Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.

Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.

“Верховный суд Британии будет рассматривать слушание аргументов о разрешении проведения референдума об обособлении без одобрения британского правительства”, — говорится в сообщении.

Шотландская власть возражает против решения официального Лондона о выходе из Европейского союза. Референдум могут провести осенью 2023 года. По мнению Эдинбурга, «фундаментальное и неотъемлемое право на самоопределение», заложенное в «Законе о Шотландии» от 1998 года, является основным и решающим аргументом в споре.

В противном случае Шотландская национальная партия (SNP) намерена баллотироваться на следующих всеобщих выборах в Великобритании исключительно на платформе независимости Шотландии, что превратит местные выборы в фактический плебисцит.

После смерти британской королевы Елизаветы II число сторонников независимости Шотландии от Соединенного Королевства снизилось с 49 до 42 процентов.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в лице первого министра Шотландии Николи Стерджен активно настаивает на необходимости повторного голосования после выхода Великобритании из Евросоюза.