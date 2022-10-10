Многие канадцы откладывают покупку жилья в нынешних экономических условиях

Новый опрос показал, что в условиях высокой инфляции и растущих процентных ставок почти каждый пятый канадец говорит, что откладывает покупку дома.

В онлайн-опросе, проведенном Royal LePage и Leger, приняли участие 1565 канадцев. Из тех, кто был опрошен, 19% заявили, что давление на стоимость жизни и более высокие процентные ставки заставили их либо отложить, либо расставить приоритеты в покупке жилья с начала 2022 года.

Согласно опросу, 28 процентов заявили, что это не повлияло на их планы, в то время как 54 процента заявили, что у них нет планов покупать дом в этом году.

Но среди канадцев в возрасте от 18 до 34 лет 29% заявили, что планируют отложить покупку жилья или снизить ее приоритетность. Из опрошенных молодых канадцев 31% заявили, что их планы по покупке жилья не изменились, а 40% заявили, что у них не было планов по покупке жилья в этом году.

“Примерно половина людей в возрастной группе от 18 до 35 лет (которые хотели купить дом) не пострадали от того, что мы наблюдали в последнее время на рынке и просто в мире с точки зрения увеличения затрат”, – сказала исполнительный директор Royal LePage Карен Йолевски.

“Однако другая половина подверглась влиянию. Именно они говорят, что на данный момент они либо собираются отложить промежуточный период и посмотреть, как пойдут дела с точки зрения рынка и доступности, либо они собираются отложить свои планы на неопределенный срок “.

В сентябре Банк Канады в пятый раз повысил ставку кредитования овернайт на 75 базисных пунктов до 3,25 процента. Многие экономисты прогнозируют, что центральный банк может ввести еще одно повышение ставки в этом месяце. Годовой уровень инфляции также замедлился до 7,0 процента в августе, в основном из-за падения цен на газ.

Но те, кто откладывает покупку жилья, могут воспользоваться преимуществами более низких цен, поскольку растущие процентные ставки продолжают охлаждать рынок жилья.

В августе средняя цена на жилье в Канаде снизилась на 3,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В некоторых общинах цены на жилье снизились до 24,5% по сравнению с февральскими максимумами.

“За последние несколько месяцев мы наблюдали повышение процентных ставок. Вместе с этим произошло снижение цен по сравнению с пиками, которые мы наблюдали в феврале, особенно в наших крупных городских центрах”, – сказал Йолевски.

В то время как цены на жилье снижаются, более высокие процентные ставки привели к тому, что ипотека стала намного дороже, особенно для тех, кто владеет ипотекой с переменной процентной ставкой.

“Мы считаем, что эти покупатели просто отступают назад и смотрят, что будет происходить на рынке, пересматривают свою доступность и свои финансовые показатели, чтобы убедиться, что они получают недвижимость, которую они могут себе позволить, в которой они чувствуют себя комфортно, с точки зрения их ежемесячных платежей”, – добавила она.

Кроме того, Йолевски отметил, что нехватка жилья в канадских городах продолжает сохраняться, особенно в связи с тем, что иммиграция в Канаду продолжает расти. По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации, к 2030 году необходимо построить еще 3,5 миллиона домов, чтобы сделать жилье доступным.

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