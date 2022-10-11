Дары урагана: шторм Фиона вынес на берег древний артефакт

Главное, чтобы клад прошлого не оказался современным искусством, как это было в Британской Колумбии.

Ураган Фиона оставил после себя много разрушений в Атлантической Канаде. Но по иронии судьбы именно он привел к находке удивительных объектов со странной предысторией. Например, на острове Принца Эдуарда женщина нашла кусочек прошлого, которому могут быть тысячи лет.

Джесси Годе вместе с собакой прогуливались по пляжу недалеко от Тигниша после шторма. Они наткнулись на бивень моржа, зарытый в песок.

“Когда я вытащила его из песка, я сначала подумала, что это коготь. Но когда я достала его полностью, я подумала, что это морж. Все из-за его клыков”, – сказала женщина.

Она позвонила в музей Нью-Брансуика. Сотрудники подтвердили, что она нашла древний моржовый бивень, которому, возможно, тысячи лет. Ей сказали держать его в соленой воде, пока они не заберут его.

“Морж — один из самых легко узнаваемых арктических видов в Канаде”, — сообщают в музее Nature Conservancy Canada .

Когда-то звери были обнаружены в атлантических провинциях Канады, но в конечном итоге к концу 18 века в этом районе были истреблены.

По словам Годе, музей Нью-Брансуика сообщил ей, что, судя по присланным ею фотографиям, находке может быть от 3000 до 12000 лет.