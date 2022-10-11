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Общество Животные Дары урагана: шторм Фиона вынес на берег древний артефакт

Дары урагана: шторм Фиона вынес на берег древний артефакт

Olga Fedak Окт 10, 2022 Животные, История, Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 80 Просмотров

Главное, чтобы клад прошлого не оказался современным искусством, как это было в Британской Колумбии.

Ураган Фиона оставил после себя много разрушений в Атлантической Канаде. Но по иронии судьбы именно он привел к находке удивительных объектов со странной предысторией. Например, на острове Принца Эдуарда женщина нашла кусочек прошлого, которому могут быть тысячи лет.

Джесси Годе вместе с собакой прогуливались по пляжу недалеко от Тигниша после шторма. Они наткнулись на бивень моржа, зарытый в песок.

“Когда я вытащила его из песка, я сначала подумала, что это коготь. Но когда я достала его полностью, я подумала, что это морж. Все из-за его клыков”, – сказала женщина.

Она позвонила в музей Нью-Брансуика. Сотрудники подтвердили, что она нашла древний моржовый бивень, которому, возможно, тысячи лет. Ей сказали держать его в соленой воде, пока они не заберут его.

“Морж — один из самых легко узнаваемых арктических видов в Канаде”, — сообщают в музее Nature Conservancy Canada .

Когда-то звери были обнаружены в атлантических провинциях Канады, но в конечном итоге к концу 18 века в этом районе были истреблены.

По словам Годе, музей Нью-Брансуика сообщил ей, что, судя по присланным ею фотографиям, находке может быть от 3000 до 12000 лет.

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