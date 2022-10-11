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Старые спонсоры отказываются финансировать канадский хоккей

Olga Fedak Окт 10, 2022 Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Спорт Оставить комментарий 63 Просмотров

Справедливости ради стоит отметить, что одному из спонсоров – сети Тим Хортонс – не мешает усилить безопасность своих заведений.

Федерация хоккея Квебека заявила, что потеряла доверие к федерации хоккея Канады и не будет переводить средства в национальную организацию. В то же время известные канадские бренды продлили спонсорский бойкот.

Тим Хортонс объявил на прошлой неделе, что не будет спонсировать какие-либо мужские программы Hockey Canada в этом сезоне, включая чемпионат мира среди юниоров в Галифаксе и Монктоне.

Компания, которая впервые приостановила свое спонсорство в июне, заявляет, что продолжит финансировать национальные программы женского и парахоккейного спорта, а также молодежный хоккей.

Этому же примеру последовал Scotiabank. Компания заявила, что не будет участвовать в спонсировании организации на сезон 2022-2023 годов, включая чемпионат мира среди юниоров.

В банке заявили, что “ждут от Hockey Canada ощутимой приверженности к прозрачности с канадцами, сильного лидерства, подотчетности перед заинтересованными сторонами и хоккейным сообществом, а также повышения безопасности как на льду, так и за его пределами”.

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