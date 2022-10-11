Дети за рулём: трое подростков погибли в автоаварии в Квебеке

Берегите своих детишек!

Полиция Квебека в понедельник подтвердила, что трое из четырех подростков, попавших в аварию с участием одного автомобиля примерно в 100 км к северо-востоку от Монреаля, погибли.

Полиция сообщила, что получила звонок около 19:15. В нем говорилось об аварии в Сен-Роберте в регионе Монтережи в Квебеке, на трассе 239.

Стражи порядка сообщили, что водитель, похоже, не справился с управлением на повороте. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась.

18-летний подросток был зажат в машине. Спасателям пришлось использовать “челюсти жизни” чтобы вытащить его. К сожалению, он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Двое других мальчиков, 18 и 19 лет, были доставлены в больницу в критическом состоянии. Позже они скончались от полученных травм.

16-летняя девушка получила тяжелые ранения, но ее состояние улучшилось после госпитализации и у нее неплохие шансы на восстановление.

“Следователи и реконструкторы по этому делу попытаются в течение следующих нескольких дней пролить свет на факты, связанные с этим роковым отклонением”, — говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка говорят, что причиной аварии скорее всего стало превышение скорости.