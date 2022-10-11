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Монреаль просит правительство принять срочные меры для защиты зеленых насаждений

Виктория Христова Окт 11, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Монреаль просит правительство принять срочные меры для защиты зеленых насаждений отключены 33 Просмотров

Предвыборная пыль едва улеглась, а столичное сообщество Монреаля (CMM) призывает новое правительство действовать быстро, чтобы защитить зеленые насаждения нашего города.

Предвыборная пыль едва улеглась, а столичное сообщество Монреаля (CMM) призывает новое правительство действовать быстро, чтобы защитить зеленые насаждения нашего города.

“Несколько муниципалитетов хотят действовать в этом направлении, но они сталкиваются с серьезными препятствиями и испытывают нехватку инструментов. Правительство Квебека должно быстро принять различные меры для их поддержки», – заявила в своем заявлении мэр Монреаля Валери Плант, которая также является президентом CMM.

В этом отношении она приводит в качестве примера «умножение» экстремальных погодных явлений, таких как недавние наводнения в Монреале, в качестве доказательства срочности принятия мер.

CMM, в который входят 82 муниципалитета столичного региона, просит премьер-министра выполнить его обещание внести поправки в закон об экспроприации. Изменение, которое гарантировало бы, что компенсация будет рассчитываться на основе «справедливой рыночной стоимости» при приобретении природных сред путем экспроприации. Она также требует внесения изменений в законодательство, чтобы облегчить ей приобретение, строительство и эксплуатацию столичных парков.

Кроме того, CMM хочет, чтобы правительство возобновило свое участие на сумму до 100 миллионов долларов в течение пяти лет для развития Green and Blue Frame, сети природных ландшафтов, предназначенных для рекреационно-туристических целей.

В последние месяцы CMM приняла постановление о защите девяти полей для гольфа, которые могут быть преобразованы в зеленые зоны города.

Однако она просит правительство выделить 100 миллионов долларов на создание программы, которая поможет муниципалитетам приобрести их.

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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