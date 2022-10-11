Районы Монреаля принимают подзаконные акты, запрещающие переоборудование домов престарелых

Несколько районов Монреаля принимают меры по принятию подзаконных актов, которые заблокируют возможность продажи домов престарелых на частном рынке.

Несколько районов Монреаля принимают меры по принятию подзаконных актов, которые заблокируют возможность продажи домов престарелых на частном рынке. Это действие было предпринято в результате спорной продажи нескольких домов престарелых, в результате чего более десятка RPA потеряли свой статус и были вынуждены продать или закрыться в прошлом, 2021 году.

По меньшей мере четыре дома престарелых в этом году уже были вынуждены закрыться или переоборудоваться в многоквартирные дома общего пользования. Группа из 50 бывших жильцов комплекса Résidence Mont-Carmel, который был продан в 2021 году, предприняла действия, чтобы привлечь владельцев здания к суду после того, как им было предложено съехать из здания или платить больше за меньшее количество услуг. Группа указала в Вышестоящем суде, что в договоре купли-продажи, подписанном владельцем, содержится пункт о том, что здание не может потерять свой статус RPA.

84-летняя Констанс Водрен живет в Résidence Mont-Carmel уже более пяти лет и участвует в судебном разбирательстве, чтобы вернуть зданию статус RPA. Водрен говорит, что видеть, как городские власти принимают меры, было обнадеживающим. Она услышала то, о чем мечтала: “Мы надеемся, что это дойдет до правительства Квебека, потому что именно там принимаются законы”. Жители Мон-Кармель все еще ждут решения, которое будет принято после недавнего судебного слушания в сентябре.

Одиннадцать районов Монреаля приняли подзаконные акты для борьбы с продажей зданий RPA: Lachine, Verdun, Plateau-Mont-Royal, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-MichelParc-Extension, South-West, и Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, и Ahuntsic-Cartierville в настоящее время находятся в процессе принятия подзаконных актов аналогичного действия для защиты RPA.

В августе этого года городской совет Монреаля единогласно проголосовал за принятие предложения о дальнейшей защите RPA, потребовав от правительства Квебека приостановить действие закона о преобразовании таких домов в частные многоквартирные на один год.