Нужно ли Монреалю чтить средневековую королеву-убийцу?

Пешеходные дорожки, игры в крикет, пикники, дети, собаки и памятник средневековой королеве-убийце. Чего только не увидишь в парках нашего города.

Пешеходные дорожки, игры в крикет, пикники, дети, собаки и памятник средневековой королеве-убийце. Чего только не увидишь в парках нашего города.

Вот уже более 60 лет небольшой памятник Изабелле I Кастильской стоит у юго-восточного входа в парк Макдональд, жизненно важное и динамично развивающееся зеленое пространство в Сноудоне.

“Подумайте об этом”, – говорит Дэвид Энгел. “Он в очень хорошем состоянии”, явно поддерживался на протяжении многих лет и украшен растениями и цветами. “Изабелла была известна тем, что принесла инквизицию в Испанию, где сотни тысяч евреев и мусульман были подвергнуты пыткам и изгнаны. Учитывая множество религиозных общин, этнических общин и учреждений в этом районе, следует ли ее чествовать?”

Все большее число монреальцев думают иначе.

Прошло много времени с 1958 года, когда историческое сознание было несколько затуманено, но в 2022 году вопрос ставится однозначно: королева темных веков, которая правила массовыми убийствами и геноцидом под маской империализма и христианского господства.. Уместно ли, чтобы этот памятник стоял в самом сердце одного из самых интернационально-заселенных районов нашего города?

“Это неправильно”, – говорит Эдуардо де Леон, который иногда приводит свою дочь в этот парк. “Испания была имперской державой. Когда я посмотрел на обороте и увидел название Гватемалы, я был потрясен. Я не хочу, чтобы моя страна рождения была изображена на этой статуе. Сбейте его, это займет одну минуту!” – смеется он. Кстаати, бюст Изабеллы в парке Уилфреда Лорье на плато Мон-Рояль был испорчен много лет назад ведром красной краски.

Камень был освящен 12 октября 1958 года 18 консулами в Монреале в 466-ю годовщину открытия Америки Христофором Колумбом, что само по себе произошло через несколько месяцев после того, как практикующие евреи Испании были изгнаны декретом Альгамбры. Испанский суверен не только наблюдал за пытками, массовыми убийствами и насильственным обращением сотен тысяч, но и всем, кто остался, был дан крайний срок для обращения в христианство или принятия иудаизма и отъезда. Более половины испанских евреев были насильственно обращены в христианство в 14 веке, по оценкам, от 40 000 до 100 000 человек были изгнаны из страны.

“Если не убрать, то хотя бы поставить рядом с ней мемориальную доску, объясняющую, кем она была”, – говорит Энгель. Вице-президент CIJA Квебек Эта Юдин соглашается: “Совершенно очевидно, что королева Изабелла не была гуманисткой, и было бы уместно иметь что-то, возможно, мемориальную доску, чтобы поместить памятник в более широкий исторический контекст. При этом мы по-прежнему гораздо больше обеспокоены нынешним ростом антисемитских инцидентов по всей Канаде и Западному полушарию и хотели бы, чтобы наши избранные должностные лица больше внимания уделяли борьбе с этой проблемой, затрагивающей нас сегодня ”.