И вновь спятивший пассажир устроил дебош во время авиарейса

Всё чаще и чаще мы сталкиваемся с неадекватным поведением отдельных пассажиров во время полёта?

Буквально недели не проходит без сообщений о громких инцидентах во время авиарейсов. Летать становится всё менее комфортно. Дошло до того, что профсоюзы работников авиаперевозок выступили с заявлением о том, что профессия становится всё более опасной.

На сей раз речь о крайне неприятном случае, имевшем место во время рейса компании United по маршруту Майями-Вашингтон (столичный округ). Спустя час после вылета самолёта, пассажир по имени Черруй Логан Севилья (Cherruy Logan Sevilla) вскочил со своего места и стал бегать кругами по салону. Подбегая к кабине пилотов, он наносил по двери сильные удары, а во время забега выкрикивал ругательства, пугая пассажиров. Затем он взломал дверь в туалет, вышвырнув оттуда человека, ударил стюардесс и нескольких пассажиров.

Наконец, с помощью полицейского, сопровождавшего рейс, его удалось скрутить и надеть на него наручники, после чего хулигана усадили в конце салона, откуда он продолжал поливать грязными ругательствами пассажиров.

После посадки самолёта Севилья был препровождён в офис ФБР в аэропорту. Там и выяснилось, что преступник перед полётом накачался галлюциогенными грибами. Он повинился в содеянном и попросил его простить, обещая, что больше такое не повторится никогда (“вот крест даю!”) в четверг, 13 сентября, состоятся предварительные слушания по его делу, на которых будет принято решение об его аресте и сумме залога, если он хочет оставаться на свободе до суда.