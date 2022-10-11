Премию Obel 2022 года выиграли аспиранты за бетон из выбросов CO2

Два аспиранта из Имперского колледжа Лондона выиграли премию OBEL 2022 года за технологию производства бетона из промышленных выбросов CO2

Два аспиранта из Имперского колледжа Лондона выиграли премию OBEL 2022 года за технологию производства бетона из промышленных выбросов CO2, об этом 10 октября пишет онлайн-журнал Archinect.

Сэм Дрейпер и Барни Шенкс получили главный приз за свою технологию Seratech, которая улавливает промышленные выбросы CO2 непосредственно из дымоходов для производства углеродно-нейтрального цементного материала.

С помощью химического процесса из улавливаемого углекислого газа создается кремнеземистая цементная добавка, которая может заменить до 40% портландцемента в бетонной смеси.

После получения премии OBEL AWARD в 2022 году команда в настоящее время разрабатывает проект пилотной установки для крупномасштабного моделирования процесса.

Команда официально получит приз в размере €100 тыс. на церемонии в Центре Утзон в Ольборге в Дании 25 октября 2022 года. Команда присоединится к предыдущим победителям, таким как «15-минутный город: глобальная городская стратегия» профессора Карлоса Морено в 2021 году и «Анандалой: общественное здание из грязи в Бангладеш» Анны Херингер в 2020 году.